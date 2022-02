Marktgläubig mit Blick nach links – «Wir trimmen die Kinder nicht auf FDP-Kurs» Die Meyers aus Langenthal halten seit Generationen dem Freisinn die Treue. Blinder Parteigehorsam und Scheuklappenpolitik sind ihnen allerdings fremd. Michael Bucher

Hält der FDP die Treue: Die Familie Meyer aus Langenthal mit den Brüdern Werner (rechts) und Bernhard sowie Werners Frau Katrin. Foto: Beat Mathys

Es ist ein stattliches Anwesen, das die Familie Meyer ihr Eigen nennen kann. Am Stadtrand Langenthals gelegen, ist das knapp 90-jährige Haus ein Hingucker. Auf dem Vorplatz wartet ein ausrangierter Alfa Romeo auf neues Leben. Ein «altes Liebhaberobjekt» nennt es Werner Meyer später. Doch vorerst bittet der 57-jährige Rechtsanwalt mit Kanzleien in Bern und Langenthal höflich ins Innere des Hauses. Er und die Familie sind gerade erst aus dem Ferienhaus in Mürren zurückgekehrt – Skiferien waren angesagt.