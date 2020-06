Neues Instagram-Projekt – Wir suchen tolle Bilder aus dem Oberaargau Das Langenthaler Tagblatt startet mit einem neuen Angebot auf der Social-Media-Plattform Instagram. Auf «Unser Oberaargau» werden schöne, kreative und ausgefallene Fotos aus der Region gezeigt. Julian Perrenoud

Nachwuchs im Tierpark Langenthal: Die Frischlinge geniessen den Auslauf. Foto: Nicole Philipp

Egal ob am Arbeitsplatz, im Homeoffice, im eigenen Garten, auf der Wanderung oder beim Velofahren: Möglichkeiten, ein tolles Foto zu schiessen, gibt es ständig – gerade auch, weil das Handy mit Kamera immer griffbereit ist. Viele sehenswerte Aufnahmen schaffen es jedoch nur selten aus der Bildergalerie oder dem privaten Chat an die Öffentlichkeit. Das wollen wir ändern.

Mit einer neu geschaffenen Instagram-Seite sucht das «Langenthaler Tagblatt» nach schönen, kreativen oder ausgefallenen Sujets aus dem ganzen Oberaargau. Jede Woche sollen die Leserinnen, Leser und User auf Instagram eine neue Person begleiten und die Region aus einer anderen Perspektive erleben können: Was gefällt der Protagonistin oder dem Protagonisten am Oberaargau? Und wieso möchte er oder sie gerade diese Bilder mit anderen Menschen teilen?

Fünf Bilder, ein Miniporträt

Und so funktioniert es: Schicken Sie uns fünf verschiedene Fotosujets in nicht zu kleiner Auflösung aus dem Alltag, aufgenommen im Oberaargau. Dazu eine kurze Bildlegende, was man darauf genau sieht und weshalb Sie das Bild ausgewählt haben. Einsenden entweder direkt über unsere Instagram-Seite UnserOberaargau, oder via E-Mail an unsere Redaktion in Langenthal langenthalertagblatt@bernerzeitung.ch.

Wir veröffentlichen dann von Montag bis Freitag täglich ein Bild. Am Wochenende verraten wir schliesslich, wer die Aufnahmen eingesendet hat. In einem Miniporträt stellen wir die Person vor und wollen von ihr erfahren, was sie mit dem Oberaargau verbindet und welche Wünsche sie für die Region hat. Der erste Beitrag ist bereits online. Wer sich wohl hinter den Fotos verbirgt?