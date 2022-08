Mit Toto, George Ezra, Stephan Eicher oder Lo & Leduc: In einer Woche beginnt das 5. Seaside Festival. Macher Philippe Cornu (63) spricht vor dem Jubiläum über Musik, Moneten und Matrosen. Und blickt zurück.

Philippe Cornu, Organisator des Seaside Festival, in der Spiezer Bucht.

Sie dürften kein glühender Anhänger des Schwingsports sein …

Philippe Cornu: Zugegeben, vom Schwingen direkt habe ich keine grosse Ahnung, aber ich war zweimal hautnah dabei. Am Esaf in Burgdorf und Estavayer durfte ich in der Programmierung der Festzelte mitwirken und musikalische Acts aus allen Stilrichtungen buchen.