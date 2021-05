Darum geht es bei der Initiative Infos einblenden

Die heutige Grünfläche neben dem Fussballstadion des FC Lerchenfeld, die aktuell als Zone für Arbeiten ausgeschieden ist, soll in eine Zone für Sport und Freizeit umgewandelt werden. Dies ist das Ziel der sogenannten Thuner Zonenplaninitiative, über welche die Stimmberechtigten am 13. Juni an der Urne befinden.

Die Volksinitiative, die im Dezember 2019 von einem elfköpfigen Komitee aus Anwohnerinnen und Anwohnern eingereicht wurde, zielt darauf ab, den Bau des neuen regionalen Abfallsammelhofs zu verhindern, den die AG für Abfallverwertung (Avag) und die Stadt Thun auf der betreffenden Parzelle planen. Der Thuner Gemeinderat wie auch der Stadtrat lehnen die Initiative ab. (gbs)