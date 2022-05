Anlass in Interlaken – «Wir stehen erst am Anfang der Digitalisierung» Am Gemeinde-Forum der Volkswirtschaft Berner Oberland ging es um die Zukunft der Region. Regierungsrat Pierre Alain Schnegg sprach über neue Strategien der Gesundheitsversorgung. Monika Hartig

Regierungsrat und Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg sprach am Gemeinde-Forum 2022 der Volkswirtschaft Berner Oberland. Foto: Monika Hartig

«Für die zielgerichtete Weiterentwicklung im Berner Oberland müssen Gemeinden, Kanton und Bund am gleichen Strick ziehen», stellte Präsidentin Marianne Lehmann fest. Am Montagabend fand das Gemeinde-Forum 2022 der Volkswirtschaft Berner Oberland im Restaurant Topoff der Seeburg in Interlaken-Ost statt. Zahlreiche Gemeindevertreter und weitere Akteure nahmen daran teil.

Lernen aus der Pandemie