Herr Ribordy, die Notfallstationen sind am Anschlag. Diese Woche haben Sie zusammen mit Ihren Kollegen Alarm geschlagen. Wie dramatisch ist die Situation?

Wir stehen am Rande des Zusammenbruchs. Notfall-Mitarbeitende sind stressige Situationen gewohnt. Ein gewisses Mass an Druck treibt uns zu Höchstleistungen an. Doch permanenter Druck, der nicht nach ein paar Stunden wieder mal abflacht, sondern über Wochen anhält, ist gefährlich. Er laugt die Pflegenden, aber auch die Ärztinnen und Ärzte aus. Sie sind müde und erschöpft, fallen vermehrt aus, und das Risiko für Fehler steigt. Klar ist: So kann es nicht weitergehen.