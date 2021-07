Interview mit Starphilosophin – «Wir sollten unser Verständnis von Freiheit überdenken» Die Corona-Krise und die jüngsten Unwetter haben zu einem neuen Gefühl der Verwundbarkeit geführt. Wie wir diesem Gefühl Positives abgewinnen können, erklärt Judith Butler. Andreas Tobler

Zerstörte Häuser, über die Ufer getretene Flüsse, überflutete Strassen: Folgen der jüngsten Unwetterkatastrophen in Deutschland. Foto: Keystone

Orkanartige Stürme, heftige Niederschläge, Nachrichten von Menschen, die im Hochwasser ihr Haus verloren haben, einige gar ihr Leben: Mitten in der Corona-Pandemie ist ein neues Gefühl der Verwundbarkeit entstanden.

Wie können wir damit umgehen? Die amerikanische Philosophin Judith Butler, die als Pionierin der Genderstudies gilt, hat sich in den letzten Jahren intensiv mit Verwundbarkeit in ihrer philosophischen Arbeit beschäftigt. Was rät die 65-jährige Theoretikerin älteren Menschen, die besonders verwundbar sind – und sich deshalb von der Gesellschaft isolieren müssen?