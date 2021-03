Leserreaktionen – «Wir sollten uns endlich inhaltlich mit dem Klimawandel beschäftigen» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem dazu, dass man sich mit dem Klimawandel an sich auseinandersetzen soll und nicht mit den Nebenschauplätzen.

Klimastreik in Bern (19.3.2021). Jugendliche werden von der Polizei weggewiesen. Raphael Moser

Zu «180 Klimastreikende müssen mit Anzeige rechnen»

Als Sympathisierende mit dem Klimastreik war auch ich in Bern kurz vor Ort. Entgegen der Berichterstattung haben sich die Teilnehmenden nicht erst nach dem Aufruf der Polizei in kleinere Gruppen aufgeteilt – bereits im schriftlichen Demoaufruf stand, dass man sich in Kleingruppen und mit Masken zum Streik hinsetzen solle. Diese (vorwiegend) jungen Menschen haben sich auf eine höchst verantwortungsvolle Art für ihre Zukunft eingesetzt. Wir wären gut beraten darin, uns endlich inhaltlich mit dem Klimawandel zu beschäftigen, anstatt uns über die kontrollierten Personen zu mokieren. Übrigens: Die Klimabewegung hat unlängst einen fast 400-seitigen Klimaaktionsplan herausgegeben, den sie mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erarbeitet hat. Wer sagt: «Die fordern ja nur und tun nichts», liegt falsch. Selina Leu, Ortschwaben



«Lockdown-Gegner legten halbe Stadt lahm»

Den Klimastreikenden gebührt grosser Dank. Ihr Einsatz fürs Klima ist dringend nötig. Sie wollen leben und Leben erhalten. Ganz anders die «Pro Virus»-Bewegung: Sie vermehrt mit ihren Aktionen Krankheit, Todesfälle, Long Covid und wirtschaftlichen Schaden. Zudem weiss niemand, welche Virusmutanten noch auftreten, wenn wir Massnahmen vorschnell lockern. Wir müssen eine Regelung finden, die lebenserhaltende Klimademos mit (immer eingehaltenen) Schutzmassnahmen ermöglicht. Lebensgefährliche Corona-Demos (meist ohne Masken und Abstand) dürfen nicht mehr vorkommen. Ueli Hagnauer, Steffisburg



Zu «Franz A. Zölch wird wegen Betrugs verurteilt»

Das Ergaunern von Millionen von Franken durch den einstigen Vorzeigebürger Franz A. Zölch ist dem Regionalgericht nur zwölf lächerliche Monate Gefängnisstrafe wert. Damit ist einmal mehr der Beweis erbracht, dass vor dem Gericht nicht alle gleich sind. Paul Bähler, Uetendorf

Zu «BKW wird CEO-Lohn auf über 2 Millionen erhöhen»

In den Medien wird immer wieder gejammert, es gebe zu wenig Frauen in Führungspositionen. Wenn ich nun das Verhalten von Suzanne Thoma sehe, muss ich sagen, sie leistet den Anwärterinnen auf einen gehobenen Posten einen Bärendienst. In ein paar Jahren, wenn die Millionen Nachkredite für den Abbau des AKW Mühleberg kommen werden, wird Suzanne Thoma die BKW mit vollen Taschen bereits verlassen haben. Ein Verwaltungsklüngel um Suzanne Thoma überschreitet alle Grenzen – und selber kommt er auch nicht zu kurz. Wie lange will der bernische Grosse Rat als Hauptaktionär dem Treiben noch zuschauen? Hans Hofer, Zollikofen

Zu «Schweiz lässt dritten Impfstoff zu und hat AstraZeneca in Sicht»

Die Menschen empfinden ein grosses Informationsbedürfnis, was die Impfung gegen das Coronavirus betrifft. Doch wer es wagt, Fragen zu stellen oder mehr noch, wer Antworten infrage stellt, riskiert, als Corona-Leugner am Pranger zu landen. Das spaltet unsere Gesellschaft so lange, bis alle Bedenken zur Sicherheit der Impfstoffe in Bezug auf schwerwiegende Nebenwirkungen beantwortet und veröffentlicht werden können. Aber so weit ist es noch lange nicht. Wer beantwortet uns zum Beispiel die Frage, wieso ein so enormer Druck zur sofortigen Impfung ausgeübt wird, obschon die Vakzine sämtlicher Anbieter weltweit zurzeit nur eine temporäre respektive befristete Zulassung besitzen? Die Nebenwirkungen sind nicht alle bekannt und die klinischen Studien (Phase 3) sind erst im Verlaufe des Jahres 2023 abgeschlossen. Sollte es zutreffen, dass diese Impfstoffe mit gentechnisch modifizierten Materialien arbeiten, ein Verfahren, das am Menschen noch nie ausprobiert worden ist, beruhigt das erst recht nicht. Gerhard Moser, Goldiwil