Sollten unsere Skigebiete als einzige offen haben, dürfte es in den hiesigen Gondeln und Bergrestaurants eng werden. Ist dann ein Inländervorrang angezeigt?

Nein. Erstens rechnen wir nicht damit, dass die internationale Klientel zahlreich anreisen wird. Zweitens schlüge dies die ausländischen Gäste vor den Kopf, was sich später rächen würde. Wir müssen im Bewusstsein agieren, dass die auswärtigen Touristen in den kommenden Jahren wieder in die Schweiz reisen sollen.