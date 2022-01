Leiter Stadttheater Langenthal – «Wir sind zurzeit nur zu 30 Prozent ausgelastet»

Herr Jäggli, wie geht das Theater mit der aktuellen Situation um? Wie schützen Sie Publikum und Theaterschaffende vor der Omikron-Welle?

Ernst Jäggli: Lassen Sie mich mal beim Publikum anfangen. Wir halten uns an das geltende Schutzkonzept: 2-G plus Maskenpflicht. Doch wir haben momentan wenig Zuschauerinnen und Zuschauer. Ein grosser Teil ist wohl gerade krank, isoliert oder verzichtet aufs Theater und schützt sich so in Eigenverantwortung. Vor Corona hatten wir im Durchschnitt eine Auslastung von etwa 70 Prozent. Bei der Eröffnung der neuen Spielzeit hatten wir noch ungefähr 50 Prozent. Mittlerweile sind es nur noch rund 30 Prozent. Die Bevölkerung schiebt den Theaterbesuch auf. Ausnahmen gibt es, wenn Prominente spielen: Die Vorstellung von Massimo Rocchi ist fast ausverkauft.