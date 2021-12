Rollenbilder im Wandel – «Wir sind viel weiter, als Radikalfeministinnen meinen» Frauen fordern gerade lautstark ihre Rechte ein. Und die Männer? Stecken scheinbar in der Krise. Wir haben bei dreien nachgefragt – und offene Antworten erhalten. Denise Jeitziner

«W arum sollen heutige Männer für etwas bezahlen, das frühere Generationen verbrochen haben? Ich plädiere für ein Miteinander», sagt Samuel Weber, einer der drei befragten Männer. Foto: Thomas Egli

Plötzlich ist verkehrte Welt. Frauen zeigen sich stark, Männer besuchen Vater-Crashkurse, entfalten in Seminaren «das Potenzial des Kriegers» in sich und lernen, wie sie eine tiefere Stimme bekommen können. Sie schreien sich im Wald den «wilden Mann» aus dem Leib oder zwängen sich in Workshops durch eine Art Geburtskanal, um wieder inneren Halt zu finden.

Um diesen scheint es momentan schlecht bestellt. Zumindest ist das Selbstverständnis des Mannes im Zuge der Frauenbewegung wenn nicht verloren gegangen, so doch erschüttert worden. Das Bedürfnis nach Orientierung ist gross. Vor einigen Wochen beschrieb ein «Rundschau»-Beitrag Männer als «leidende Opfer», als «verärgert» und «suchend». Eine Gruppe von acht Männern hat kürzlich den Dachverband «Männer Netzwerk Schweiz» gegründet: Auf einer neuen Onlineplattform werden zahlreiche Angebote gebündelt für Männer, die Hilfe suchen oder sich mit anderen austauschen möchten.