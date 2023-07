Freilichttheater im Zulgtal – «Wir sind überwältigt und fasziniert» «Die göttliche Ordnung» lockte mehr Publikum an, als das Zulgtal Einwohner zählt: Mehr als 8500 Zuschauende verfolgten die 21 Vorstellungen auf der Schwarzenegg. Stefan Kammermann

Ein grosser Erfolg: Die Kulturlandbühne spielte das Theaterstück «Die göttliche Ordnung» auf einem Hof in der Schwarzenegg. Patric Spahni

«Wir sind überwältigt», sagt Daniel Rychener. Der Projektleiter des Freilichttheaters «Die göttliche Ordnung»

hat allen Grund, sich zu freuen. Am Samstag ging auf dem Moos in Schwarzenegg mit der Derniere die letzte von insgesamt 21 Vorstellungen über die Freilichtbühne. Über 8500 Besucherinnen und Besucher haben im Zulgtal seit der Premiere am 14. Juni den erstmals in der Schweiz als Freilichttheater aufgeführten Filmstoff gesehen. «Wir sind fasziniert, was mit einem gemeinsam formulierten Ziel erreicht werden kann», so der Projektleiter weiter.