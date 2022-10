Serienmörder in Kalifornien gefasst – «Wir sind sicher, dass wir einen weiteren Mord verhindert haben» Sechs Morde seit April: Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen, als dieser «auf der Jagd» nach einem weiteren Opfer war.

Stanley McFadden, der Polizeichef im kalifornischen Stockton, gab die Festnahme eines Mannes im Zusammenhang mit einer Mordserie bekannt. Foto: Rich Pedroncelli (AP/Keystone)

Nach einer Mordserie mit sechs Toten hat die Polizei in Kalifornien einen Tatverdächtigen festgenommen. Ein 43-jähriger Mann sei am Samstagmorgen (Ortszeit) in Stockton in Gewahrsam genommen worden, teilten die Ermittler mit. Er habe zu diesem Zeitpunkt vermutlich «Jagd» auf mögliche Opfer gemacht, sagte der Polizeichef der Stadt, Stanley McFadden, in einer Pressekonferenz. Mit der Festnahme sei sicherlich ein weiterer Mord verhindert worden.

Der Festgenommene hatte eine Waffe bei sich. Er soll am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Über ein Motiv für die Taten wurde zunächst nichts bekannt.

1 / 2 Ein von der Polizei zur Verfügung gestelltes Foto zeigt eine Schusswaffe, die beim Verdächtigen gefunden wurde. Foto: Stockton Police Department (Keystone)

Im Raum Stockton waren zwischen Juli und September fünf Männer im Alter von 21 bis 54 Jahren erschossen worden, die meisten von ihnen waren hispanischer Abstammung. Ein weiteres Opfer wurde im vorigen Jahr getötet. Wegen ähnlicher Tatumstände führen die Ermittler die Morde auf einen Täter zurück. Sie wurden jeweils nachts oder in den frühen Morgenstunden verübt. Die Opfer waren jeweils allein auf der Strasse unterwegs.

SDA

