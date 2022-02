Haus und E-Auto in der Agglo – «Wir sind schon etwas Bünzlis» Im Garten gackern die Hühner, vom Dach kommt Strom. Zu Tisch diskutiert Familie Thommen aus Zollikofen, ob die GLP zu wenig radikal ist. Sophie Reinhardt Franziska Rothenbühler (Fotos)

Die Familie Thommen: Vater Armin, Mutter Fabienne, Madlaina und Gian im Garten ihres Hauses in Zollikofen. Foto: Franziska Rothenbühler

Das Hühnerstalltürchen kann Armin Thommen über sein Smartphone steuern, wie fast alles Elektronische in seinem Einfamilienhaus in Zollikofen. Die sechs Hühner und den Hahn hat sich die Familie Thommen im ersten Lockdown angeschafft, den Stall im Garten hat der Vater, der ein Engineering-Team in einem internationalen IT-Unternehmen führt, selbst gebaut.