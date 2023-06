Unterseen: GV Bödelibad – «Wir sind nicht in einem perfekten Land» Die 93. Generalversammlung der Freiluft- und Hallenbad Bödeli AG zeigte, dass zur Zukunft des Bades noch nichts spruchreif für die Öffentlichkeit ist. Anne-Marie Günter

Der zehn Meter hohe Sprungturm im Bödelibad. Vorgesehen ist, diesen nach dem Sommer 2023 zu sanieren. Foto: Anne-Marie Günter

«Wir sind nicht in einem perfekten Land.» Das sagte Corinne Schmidhauser, seit einem Jahr Verwaltungsratspräsidentin der Freiluft- und Hallenbad Bödeli AG, an der Generalversammlung. Dies im Hinblick auf die kommenden Aufgaben. Denn das Traditionsbad an der Aare hat sehr viele Baustellen, und die finanziellen Ressourcen müssen ausgehandelt werden.