Doping in China – «Wir sind längst Feinde der Regierung» Als die Sportärztin Xue Yinxian vor vier Jahren aus China floh, begann sie, ihr Wissen über staatlich orchestriertes Doping in ihre Memoiren fliessen zu lassen. Chinas Behörden versuchen bis heute, sie zum Schweigen zu bringen. Johannes Knuth

Ist aus China geflüchtet und erlitt bereits zwei Schlaganfälle, weil sie vom Doping in Chinas Sportwelt erzählte: Sportärztin Xue Yinxian. Bild: Screenshot ARD

Der lange Arm Chinas reicht nicht nur bis nach Xinjiang, zu den Lagern der Uiguren im nordwestlichen Zipfel des Riesenreichs, er reicht nicht nur bis in die Hochhausschluchten Hongkongs oder ins karge Hochland Tibets. Manchmal reicht er auch in einen Supermarkt, irgendwo in der deutschen Provinz.

An einem Maitag vor drei Jahren, einem Samstag, waren es vier Menschen, die Yang Weidong, den Sohn der Sportärztin Xue Yinxian, plötzlich beim Einkaufen umringten. «Sie haben mich aus dem Geschäft rausgehen lassen, aber ich habe sofort gemerkt, dass ich unter Druck gesetzt werden sollte», erinnert sich Yang heute: «Das ist immer eine bestimmte, drohende Haltung.» Die Observanten stünden dann lässig da und liessen nie den Blick von einem ab. Wir wissen, wo du bist und was du tust, das sei die Botschaft.