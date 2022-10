Sieglos in der Liga, sieglos in der Europa League, out im Cup, den Trainer entlassen – vor dem Europacupspiel gegen Eindhoven redet Brecher über die Verantwortung der Spieler.

«Wir sind in einer Situation, in der die Resultate vorerst zweitrangig sind»

Der FCZ ist Tabellenletzter. Wie fühlt sich das an?

Es fühlt sich so an, dass das nicht richtig ist, dass wir nicht dahin gehören. Klar, die Tabelle lügt nie. Mit unseren Leistungen, die wir bisher gezeigt haben, sind wir verdient da, wo wir jetzt sind. Aber hier im Gebäude (im Home of FCZ) weiss es jeder, und jeder, der in der Schweiz ein wenig mit Fussball zu tun hat, weiss es auch: Wir haben einiges mehr an Potenzial. Wenn wir das konstant abrufen, werden wir Ende Saison nicht mehr auf diesem Platz stehen.