Wo soll Interlaken wachsen? – «Wir sind in einem Spannungsfeld» Wo und wie soll sich die Gemeinde Interlaken entwickeln? Ein Konzept mit möglichen Antworten auf diese Frage liegt aktuell öffentlich auf. Marco Zysset

Hier auf der Uechteren in Interlaken-Ost sehen die Planungsverantwortlichen das grösste Entwicklungspotenzial für die Gemeinde. Foto: Bruno Petroni

«Wir sind in einem Spannungsfeld», sagte Interlakens Gemeindepräsident Philippe Ritschard am Orientierungsabend über das räumliche Entwicklungskonzept. Der Gemeinderat hat ihm am 11. Januar zugestimmt. Es definiert die Ziele für die Revision der seit 2008 geltenden Ortsplanung. Das von Ritschard erwähnte Spannungsfeld entsteht zwischen Nutzung und Schutz in der nur 4,3 Quadratkilometer grossen Gemeinde.