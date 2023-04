GV Raiffeisenbank in Gstaad – «Wir sind gut aufgestellt für die Zukunft» Die Genossenschafterinnen und Genossenschafter der Raiffeisenbank Obersimmental-Saanenland konnten an der Generalversammlung von einem «erfreulichen» Geschäftsjahr Kenntnis nehmen.

An der Generalversammlung der Raiffeisenbank Obersimmental-Saanenland wurden zahlreiche Mitarbeitende für Dienstjubiläen geehrt. Foto: PD

«Wir sind inlandorientiert, kapitalstark, investieren in die Zukunft, tragen regionale Verantwortung und sind den genossenschaftlichen Werten verpflichtet», erklärte Andreas Grünig an der Generalversammlung der Raiffeisenbank Obersimmental-Saanenland. Der Verwaltungsrat konnte dazu 510 stimmberechtigte Genossenschafterinnen und Genossenschafter im Festivalzelt Gstaad begrüssen. In seiner Eröffnungsrede unterstrich er die Bedeutung von Kontinuität und Vertrauen, wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung schreibt.

Grünig bedauerte die Schliessung der Geschäftsstellen in St. Stephan und Boltigen: «Diese Entwicklung hat sich letztendlich abgezeichnet, weil wir kein Personal gefunden haben», wird er in der Mitteilung zitiert. Der Bankneubau in Zweisimmen, der nach zweieinhalb Jahren Planungs- und Bauzeit im August bezogen werden konnte, sei ein Zeichen des Bekenntnisses zur Region und eine Investition in die Zukunft. Zusammen mit der Landi werden der Öffentlichkeit seit 2022 zwei Elektrofahrzeuge zur Nutzung angeboten.

1,3 Millionen Franken Gewinn

Dieter Leopold, seit letztem Sommer Vorsitzender der Bankleitung, präsentierte den Bericht des Geschäftsjahres 2022 und hielt fest: «Das Vertrauen unserer Kunden ist das wichtigste Kapital, das wir als Bank geniessen.» Die Geschäftsentwicklung verlief positiv, die Hypothekarausleihungen nahmen zu, ebenso die Kundeneinlagen. Abgenommen hat das Depotvolumen. Dies sei auf die rückläufigen Kursentwicklungen an den Wertpapiermärkten zurückzuführen, die durch die weltweite Inflation und die geopolitischen Entwicklungen verursacht wurden.

Der Geschäftsertrag konnte gesteigert werden, gleichzeitig stiegen die Kosten erwartungsgemäss leicht an. Mit einem Jahresgewinn von 1,3 Millionen Franken werde die Eigenkapitalbasis weiter gestärkt. «Wir sind gut aufgestellt für die Zukunft», so Leopold. Die Jahresrechnung, die Verzinsung der Anteilscheine und die Entlastung des Vorstandes wurden mit grosser Mehrheit oder einstimmig genehmigt.

Zum Abschluss wurden 20 Mitarbeitende zu ihrem 5-, 10-, 15-, 20-, 25- und 30-Jahr-Jubiläum geehrt sowie Béatrice Baeriswyl verabschiedet, die sich 10 Jahre als Verwaltungsrätin engagierte. «Neben dem Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden sind die Mitarbeitenden unser grösstes Kapital», betonte Andreas Grünig.



PD/sgg

