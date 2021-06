Gesundheitsakteure Simme Saane – «Wir sind gekommen, um zu bleiben» «Wenn wir nicht Teil der integrierten Versorgung sind, können wir nicht weiter bestehen.» Anne Speiser sagt, warum das Geburtshaus Maternité Alpine die Vision 2030 von Gesundheit Simme Saane (GSS) unterstützt. Svend Peternell

Das Geburtshaus Maternité Alpine in Zweisimmen kämpft um sein Weiterbestehen.

Foto: Franziska Rothenbühler

«Für uns war von Anfang an klar, dass wir integriert und Teil eines Campus sein wollen.» Anne Speiser, Präsidentin der Genossenschaft Geburtshaus Maternité Alpine, dreht die Uhr etwas zurück. Sie spricht von den Sitzungen und Workshops, die in den rund zwei Jahren vor der Gründung der Gesundheit Simme Saane (GSS) am 15. Oktober 2019 durchgeführt wurden.

Damals, als eine breit aufgestellte Arbeitsgruppe aus Regions-, Kantons- und gesundheitsfachlichen Vertretungen das Szenario besprach und entwickelte, wie eine künftige Gesundheitsversorgung im Saanenland und Simmental – dabei vor allem Obersimmental – aussehen könnte.