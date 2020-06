Bergbahnen vor der Eröffnung – «Wir sind froh, wieder fahren zu dürfen» Die Bergbahnen im Berner Oberland bereiten sich auf die Saisoneröffnung vom Samstag 6. Juni, vor. Bei einigen Betrieben dauert es noch ein paar Tage länger. Bruno Petroni

Stefan Schmid, Geschäftsführer der Stockhornbahn. Foto: Bruno Petroni

Zunächst verkündet Stockhornbahn-Geschäftsleiter Stefan Schmid etwas Unerfreuliches: «Das Regionalgericht hat auf unser Ansuchen hin ein striktes Campierverbot bewilligt, und spätestens ab Ende Juni werden wir dieses in Absprache mit den beteiligten Bäuerten in den Gebieten der beiden Bergseen, Lasenberg und Hinterstockenalp konsequent durchsetzen, und es ist mit Bussen von 2000 Franken zu rechnen.» Dies sei die Folge von wildem und rücksichtslosem Campieren, welches in den letzten Wochen und Monaten da oben Überhand genommen habe.