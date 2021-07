Interview mit dem Bundeskanzler – «Wir sind ein zerstrittener Haufen» Die Gräben in der Schweiz seien in der Pandemie tiefer geworden, die Debattenkultur habe gelitten, sagt Walter Thurnherr. Für den Bundeskanzler steht fest: Nicht nur das muss die Schweiz in der nächsten Krise besser machen. Raphaela Birrer , Philipp Loser

Er soll im Auftrag des Bundesrats prüfen, was in der Pandemiebewältigung nicht gut gelaufen ist: Bundeskanzler Walter Thurnherr. Foto: Adrian Moser

Herr Thurnherr, was haben Sie während der Pandemie über die Schweiz gelernt? Mit welcher Geschwindigkeit sich auch in der Schweiz ganz grundsätzliche Dinge ändern können. Dass auch bei uns nichts garantiert ist. Niemand hat am 1. Januar 2020 gedacht, dass wir bis zum Ende des Jahres 10’000 Tote mehr zu beklagen haben, Grundfreiheiten einschränken und die grösste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg hinter uns haben werden. Das sollte uns eine Lehre sein: Auch in der Schweiz kann sich vieles verändern. Wenn es dumm läuft – von einem Tag auf den anderen.

Das klingt jetzt sehr düster. Wir haben auch andere Dinge gelernt. Bei Aids ging es vier Jahre, bis man wusste, welches Virus die Krankheit verursacht. Bei Corona war das eine Frage von Wochen und Monaten. Innerhalb eines Jahres hatten wir einen Impfstoff. Dass dieser nicht alleine in der Schweiz hergestellt werden kann, sondern nur, wenn man international zusammenarbeitet, sollten wir ebenfalls aus dieser Krise mitnehmen.

War das eine neue Erfahrung? Wie abhängig die Politik plötzlich von der Wissenschaft ist? Dieses Verhältnis ist schon seit längerem zu wenig geklärt, zum Teil angespannt. Wie stark – das war mir persönlich nicht bewusst. Die beiden Welten sind sehr verschieden, und Kontakte zwischen Politikern und Naturwissenschaftlern sind rar. In der Pandemie gab es plötzlich Medienkonferenzen mit Wissenschaftlern, von denen die Politiker nicht einmal wussten, dass es sie gab. Mit Wissenschaftlern, die nicht alle dieselbe Bescheidenheit zeigten, wenn es um ihre Modellrechnungen ging.

Wie zeigte sich die Verschiedenheit der beiden Welten? Die Methoden sind verschieden. Das politische System in der Schweiz funktioniert im Wesentlichen mehrheits-, nicht evidenzbasiert. Wir richten uns nach dem politischen Kompromiss aus, nach der Mehrheit. Die Wissenschaft lebt nach einem anderen Ansatz, denn dem Virus ist es grundsätzlich egal, ob jemand links oder rechts wählt.

«Unser Normalzustand ist Uneinigkeit. Darum müssen wir immer alles aushandeln.»

Es war doch nicht das erste Mal, dass die Politik mit der Wissenschaft zu tun hatte. Nein. Aber der institutionelle Austausch funktionierte bisher zu wenig. Die Wissenschaft ist, von der Politik aus gesehen, am äussersten Orbit der Verwaltung angesiedelt, bei den ausserparlamentarischen Kommissionen. Oft gab es nur zwei Motive der Politik, auf sie zurückzugreifen: wenn es darum ging, unangenehme Wahrheiten auszusprechen und damit eine Reform zu begründen. Oder um zu bestätigen, was man in der Politik ohnehin gut fand. Dass die Wissenschaft der Politik widersprechen könnte, war hingegen eher weniger vorgesehen.

Politiker und Wissenschaftlerinnen sprechen verschiedene Sprachen: Gesundheitsminister Alain Berset am 28. Februar 2020 bei einem Treffen mit der wissenschaftlichen Taskforce. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Wie kann das Verhältnis für eine nächste Krise verbessert werden? Der Austausch muss intensiver und institutionalisierter werden. In der Pandemie wurde die Taskforce erst am 30. März 2020 mandatiert, das war eindeutig zu spät. Seit 2000 hatten wir drei grosse Krisen: 9/11, die Finanzkrise und jetzt die Pandemie. Es dürften weitere folgen. Die Abstände werden kleiner, die Krisen komplexer. Umso wichtiger wird der Kontakt zwischen den Experten, die wissen, worum es geht, und den Politikern, die die Gesamtabwägung vornehmen müssen. Und zwar nicht nur während, sondern auch zwischen den Krisen. Wir werden auf diesen Aspekt in der Evaluation, die wir im Auftrag des Bundesrats durchführen, Gewicht legen.

Die Zeit zwischen Krisen bewältigen wir jeweils ziemlich gut. Hat Corona gezeigt, dass unser System nur auf Schönwetterperioden ausgerichtet ist? Ich sehe das anders: Im Grunde ist die politische Schweiz eine einzige permanent, aber relativ langsam laufende Konsultationsmaschine. Wir besprechen und konsultieren die ganze Zeit, niemand entscheidet endgültig, alles fliesst hin und her, am Schluss hat man eine Abstimmung und damit einen Beschluss, der von einer Mehrheit akzeptiert ist. Das ist an sich ein sehr gutes System, wir mussten es uns über 170 Jahre aufbauen. Denn historisch gesehen, sind wir ein zerstrittener Haufen – zum Teil noch bis heute. Konsultieren stabilisiert.

Zerstritten sind andere Länder auch – trotzdem wirkte die Schweiz in der zweiten Welle besonders überfordert. Ja, wir dürfen das nicht unterschätzen. Die Schweiz ist ein fragiles Gebilde. Sie hat eine lange Geschichte von Spannungen und Konflikten hinter sich. Die Bundesverfassung haben wir erst nach einem Bürgerkrieg verfasst und in einzelnen Kantonen durchgewürgt. Der Kanton Schwyz hat bis heute keine Totalrevision angenommen! Unser Normalzustand ist Uneinigkeit. Darum müssen wir immer alles aushandeln. Der Preis, den wir dafür zahlen: Es dauert länger. Und da wir während der Pandemie die nötige Zeit oft nicht hatten, wuchs die Unzufriedenheit. Wir haben nicht unbedingt ein Schönwetter-, sondern ein Viel-Zeit-Modell.

«Peter von Matt hat einmal gesagt, der Föderalismus sei wie ein Huhn, das man nicht umbringen könne, ohne auf seine Eier zu verzichten.»

Besonders in den Kantonen war diese Unzufriedenheit zu spüren – der Föderalismus kam an seine Grenzen. Der grosse Vorzug des Föderalismus ist nicht seine Effizienz, sondern seine Identifikationskraft. Wer mitbestimmen kann, wie die Dinge vor seiner Haustür geregelt werden, partizipiert ganz anders am grossen Ganzen. Zudem: Geschieht bei uns ein Unwetter, organisiert sich sofort die ganze Gemeinde, und der Kanton unterstützt. Wütet das Unwetter in Frankreich, warten alle auf die Helikopter und die Hilfe aus Paris. Während der Pandemie haben wir so ziemlich alle Vor- und Nachteile des Föderalismus gesehen, die es gibt. Peter von Matt hat einmal gesagt, der Föderalismus sei wie ein Huhn, das man nicht umbringen könne, ohne auf seine Eier zu verzichten. Und gleichzeitig kann man es nicht leben lassen, ohne dass es stinkt. Das trifft es ziemlich.

Um auf unsere Frage zurückzukommen: Während der Krise hat das Huhn oft ziemlich gestunken. Ja, und ab und zu ist auch laut gegackert worden, ohne dass dabei ein grosses Ei herauskam. Es gab Situationen, die wurden von vielen Leuten nicht mehr verstanden. Etwa wenn Beizen die Kundschaft aus anderen Kantonen anlockten, als dort die Restaurants geschlossen waren. Oder bei der Organisation der Impfung. Oder beim Übergang von der ausserordentlichen zur besonderen Lage. Wir werden in der Evaluation schauen, ob die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen nicht verbessert werden kann.

Für die Regierungsräte war das eine schwierige Zeit. Corona hat den lokalen Fürsten die Grenzen brutal aufgezeigt. Es war ja auch keine einfache Situation. Sie waren oft für den Vollzug zuständig, aber konnten sich nicht oder nicht immer einbringen, als die Vorgaben gemacht wurden. Für viele war das frustrierend. Ich war beeindruckt, wie einzelne Kantone improvisiert und sich gegenseitig geholfen haben. Letztlich kommt es halt wie überall auf die Personen an, die das Amt ausfüllen. In der Krise kann man sich nicht mehr einfach durchwursteln. Es gab Regierungsräte, die haben gezeigt, dass sie gut sind, und andere waren überfordert. Überfordert waren wir ja alle zuweilen.

Es war einfacher, als der Bundesrat alleine entscheiden konnte. Was sagt uns das für die grossen Reformen in der Schweiz: Diskutieren wir einfach zu viel? Könnten wir grösser denken, wenn wir nicht immer jeden und jede einbeziehen müssten? Es täuscht eben. Die Machtverhältnisse wurden während der Krise nur formal vereinfacht. Faktisch war die Situation für den Bundesrat in der ausserordentlichen Lage sehr komplex. Er konnte und wollte ja nicht losgelöst von der öffentlichen Debatte entscheiden. Darüber hinaus erhielt er laufend Telefonate und Schreiben mit Forderungen von allen Seiten. Die massive Verantwortung war im Gegenteil recht ungemütlich. Auch deswegen wollte er möglichst rasch die ausserordentliche Lage beenden. Ich persönlich würde sehr davon abraten, auf Diskussionen und Vernehmlassungen zu verzichten, nur weil es angeblich pressiert. Notrecht muss Notrecht bleiben.

Der Ruf nach Notrecht kommt jetzt auch in anderen Bereichen: Die Klimaaktivisten wollen auf diese Weise die Klimakrise bewältigen. Wenn das politische System der Schweiz einen Vorteil hat, dann ist es die Stabilität, die daraus entsteht, dass wir uns alle immer wieder befragen und den Konsens hinterfragen. Auf diese Weise können alle besser mit dem Entscheid leben – selbst jene, die vor einer Abstimmung dagegen waren. Das würde ich auf keinen Fall aufs Spiel setzen – auch nicht in der Klimakrise.

Dann hat die Schweiz die Krise trotz der zeitweiligen Trägheit gut überstanden? Wir werden im internationalen Vergleich nicht so schlecht dastehen. Ja, wir hatten eine beträchtliche Übersterblichkeit. Aber wir mussten keine Patienten in den Spitälern abweisen, wir hatten nie einen absoluten Lockdown, der Staat hat sehr schnell geholfen, die ausserordentliche Lage dauerte sehr kurz, und unser Bruttoinlandprodukt ging viel weniger stark zurück als im restlichen Europa. Die Hauptgefahr ist, dass wir nach überstandener Krise nichts mehr von der Krise wissen wollen und so tun, als sei alles super gelaufen. So gut waren wir nämlich nicht, wir hätten auch einige Dinge besser machen können.

Was hätten wir denn konkret besser machen können? Und wie wollen Sie verhindern, dass wir das vergessen? Wir hätten besser vorbereitet sein können, denken Sie nur an die Masken oder an die Datenaufbereitung zu Beginn der Krise. Wir hätten früher reagieren können. Wir hätten beim Testen oder beim Impfen besser sein können. Wir hätten bei der zweiten Welle früher einschreiten können. Und so weiter. Unsere Evaluation ist auf mehrere Jahre angelegt, da werden immer wieder Teilergebnisse kommen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche überwiesene Vorstösse, und das Epidemiengesetz soll überarbeitet werden. Die institutionellen Pflöcke sind deshalb gesetzt. Die Schwierigkeit wird eher sein, das Interesse aufrechtzuerhalten, aus der Krise zu lernen. Da haben wir in der Vergangenheit nicht immer geglänzt.

Wir sollten also nicht zu rasch zur Tagesordnung übergehen? Es gibt in der Schweiz eine Tendenz, zu glauben, die Zukunft sei die stetige Fortsetzung der Gegenwart. Weil es uns immer gut gegangen ist, wird es uns immer gut gehen. Das ist jedoch nicht zwingend so. Und wir sind auch nicht genetisch besser als alle andern. Wir tun deshalb gut daran, uns auf allfällige nächste Krisen vorzubereiten statt uns auf die Schultern zu klopfen.

Kaum je war der Bundesrat sichtbarer als in dieser Krise. Was hat Corona mit dem Gremium gemacht? Es war ab und zu ziemlich Stress im Getriebe. Man hat viel weniger Zeit zur Entscheidfindung, der Kreis der Konsultierten ist viel kleiner, die Verantwortung grösser. Es war sehr intensiv, aber das Gremium hat meines Erachtens funktioniert. Der Vorteil an unserem Mitberichtsverfahren ist, dass es nicht reicht, einfach Nein zu sagen. Man muss immer auch einen Gegenvorschlag bringen. Das hat geholfen. In der ersten Welle war die Zustimmung aus der Bevölkerung sehr gross. Aber alle im Bundesrat wussten, dass sich das ändern würde. Das war denn auch so in der zweiten Welle. Die Öffnungsschritte kamen zu früh. Zudem war es dem Bundesrat bewusst, dass die Kommunikation in der Krise entscheidend ist. Deshalb auch die grosse Präsenz.

Obwohl die Schweiz einen vergleichsweise moderaten Corona-Kurs fuhr, nahmen die Anfeindungen gegen den Bundesrat stark zu. Die Debatte in den sozialen Medien war heftig. Vor zwanzig Jahren hätten Unzufriedene auf der Strasse ausgerufen, und der eine oder andere hätte dem Bundesrat einen wütenden Brief geschrieben. Heute schaukelt sich das virtuell hoch und radikalisiert sich. Aber klar, es ist eine Krise, die Einschränkungen und deren Auswirkungen waren gross. Das bedeutet zum Teil grosse Unzufriedenheit, Unverständnis und Verzweiflung. Das war auch für den Bundesrat stets eine Belastung. Keiner trifft gerne solche Entscheidungen.

Der mächtigste Beamte Infos einblenden Foto: Christian Pfander Einer der erfahrensten Beamten der Schweiz ist er garantiert – und ziemlich sicher auch der mächtigste. Seit fünfeinhalb Jahren ist Walter Thurnherr Bundeskanzler und damit Stabschef des Bundesrats. 2016 wurde er in seiner Partei, der Mitte, sogar als Nachfolger von Bundesrätin Doris Leuthard gehandelt; Thurnherr winkte jedoch ab. Als Bundeskanzler kann er in den Bundesratssitzungen zwar Anträge stellen, hat aber kein Stimmrecht. Geboren im Aargauer Freiamt AG, studierte Thurnherr an der ETH Zürich Theoretische Physik. Auch heute noch beschäftigt er sich gerne mit mathematischen Problemen, wovon sein Twitter-Account zeugt. Nach dem Studium entschied er sich jedoch für die Diplomatie und hatte Posten in Bern, Moskau und New York inne. Danach war er Generalsekretär im Aussen-, Wirtschafts- und Umwelt-, Energie- und Verkehrsdepartement. (red)

Ein Teil der Bevölkerung tut sich nach wie vor schwer damit, dass der Bundesrat derart in unser Privatleben eingegriffen hat. Wir stimmen deshalb noch ein zweites Mal über das Covid-Gesetz ab. Ja, und ich finde das gut so. Stellen Sie sich vor, was passieren würde, wenn es diese Möglichkeit nicht gäbe: Die Gegner des Gesetzes würden immer hässiger und aggressiver. Es war von Anfang an klar: Wenn man nicht einverstanden ist, kann man das Referendum ergreifen. Oder eine Initiative lancieren. Genau dafür haben wir die direktdemokratischen Instrumente eingeführt. Die echten Freunde der Verfassung akzeptieren dann auch das Resultat der Volksabstimmung.

Je mehr wir abstimmen, desto grösser ist aber auch das Spaltpotenzial. Die öffentlichen Debatten werden immer gehässiger. Die Zahl der Abstimmungen macht mir weniger Sorgen als die Art und Weise, wie Differenzen ausgetragen werden, die zu einem Urnengang führen. Da hat sich einiges verändert. Es gibt immer mehr unversöhnliche Fronten in der Schweiz. Es ist in den letzten Jahren ein Graben entstanden entlang der A1, von Genf bis nach Rorschach, zwischen den grösseren Städten und dem Hinterland, das sich immer mehr vernachlässigt fühlt. Und es besteht ein unterschätzter Graben zwischen den Sprachregionen – wir leben nebeneinander im selben Land, ohne miteinander zu sprechen, wir verstehen uns ja auch kaum mehr.

Unbewilligte Demonstration von Corona-Skeptikern auf dem Sechseläutenplatz in Zürich am 16. Mai 2020. Foto: Urs Jaudas

Und wie beurteilen Sie den Graben, der sich wegen der Covid-Massnahmen geöffnet hat? Der Graben war wahrscheinlich schon vorher da, nur weniger sichtbar. Einige Menschen sind darüber hinaus bereit, Dinge zu glauben, die jenseits von Gut und Böse sind. In meinem Wohnort habe ich an einem Stalltor ein Plakat gesehen, auf dem der 5G-Technologie die Schuld für die Corona-Krise gegeben wird, mit einem Verweis auf die Website eines Professors in Deutschland. Ich finde das unglaublich. Natürlich gab es schon früher Leute, die alles glaubten, aber heute finden sich diese in sozialen Netzwerken, und da kommt nicht immer etwas Gutes dabei heraus.

Warum stossen Verschwörungstheorien heute auf derart fruchtbaren Boden? Ich denke, weil die Zusammenhänge, die uns betreffen, kompliziert geworden sind. Man versteht sie nicht, oder man fühlt sich nicht verstanden. Manche Leute machen jemanden dafür verantwortlich oder schliessen sich im Netz anderen an, die jemanden dafür hassen. Und wieder andere nutzen das aus. Der Historiker Herbert Lüthy hat einmal gesagt: Kollektiver Hass ist kein spontanes Phänomen, er ist ein Fabrikat. Er wird bewusst geschürt – von Technikern, die wissen, wie man mit der Unzufriedenheit von anderen umgehen kann. Dagegen gewappnet zu sein, hat auch mit Bildung zu tun.

«Das Internet ist eben keine gute Bibliothek, es ist eher eine Müllhalde, auf der es viel Ramsch gibt.»

Nicht nur ungebildete Menschen sind empfänglich für solche Botschaften. Wie kann die etablierte Politik besser zu den Unzufriedenen durchdringen? Es hat insoweit mit Bildung zu tun, als es darum geht, den Umgang mit dem Internet und den sozialen Medien zu lernen. Welchen Quellen kann man trauen? Wie prüft man den Wahrheitsgehalt der Informationen? Wie bildet man sich eine Meinung? Damit müsste man sicher früher beginnen in den Schulen, und in einzelnen Lehrplänen besteht diese Vorgabe auch bereits. Das Internet ist eben keine gute Bibliothek, es ist eher eine Müllhalde, auf der es viel Ramsch gibt.

Kollektiver Hass sei ein Fabrikat, sagen Sie. Die SVP schimpfte Anfang Jahr, der Bundesrat habe eine Diktatur errichtet. Zeitgleich nahmen die Drohungen von Privatpersonen gegen den Bundesrat zu. War das Kalkül? Das weiss ich nicht. Aber «words matter» – das gilt nicht nur in den USA, sondern auch in unseren Breitengraden. Selbst hierzulande kann man Dinge sagen und zu Taten anstiften, ohne das so auszusprechen. Ob nun von der SVP oder von anderer Seite. In einer direkten Demokratie hat man zum Glück andere Ventile: Man kann vor dem Bahnhof Unterschriften sammeln gehen, statt zu glauben, man müsse das Bundeshaus stürmen, um das Land zu retten. Allerdings sollten wir Sorge tragen, dass die Debattenkultur erhalten bleibt. Es geht in der direkten Demokratie nicht nur um die Ermittlung der Mehrheit mittels Volksentscheid, sondern auch um den Umgang miteinander zwischen diesen Entscheiden. Das haben noch nicht alle begriffen.

Die Debattenkultur in der Schweiz hat in der Pandemie gelitten. Tausende gingen auf die Strasse, die politischen Lager haben sich angefeindet. Ist da etwas nachhaltig kaputtgegangen? Nein, das glaube ich nicht. Einzelne Entscheide zur Pandemiebekämpfung hatten dramatische Auswirkungen auf ganze Branchen. Viele Menschen waren verzweifelt und wollten möglichst schnell wieder Öffnungen. Andere machten sich massiv Sorgen, dass sich das Virus stärker ausbreitet, und waren deshalb für weitere Schliessungen. Dass damit eine Gereiztheit entsteht, auch in der Debatte, ist nicht sonderlich erstaunlich. Ich gehe aber davon aus, dass sich das wieder legt. Bei der Frage, wann die nächste Krise kommen wird, würde ich hingegen keine Voraussage wagen. Krisen sind nie gut für Demokratien, die viel Zeit für den Meinungsaustausch und viel Raum und Verständnis für sachliche Debatten brauchen.

Wie verhindern wir denn Entgleisungen in Krisensituationen? Damit eine direkte Demokratie funktionieren kann, müssen eben gewisse Grundregeln gelten, die man nicht verordnen kann. Respekt gegenüber anderen Meinungen zum Beispiel, Rücksicht der Mehrheit gegenüber den Minderheiten oder eine bestimmte Faktentreue, also ein Sockel von Tatsachen, die unumstritten sind und die man nicht immer wieder neu aushandeln muss. Hier spielen auch das Elternhaus und die Medien eine Rolle.

«Aber es gibt auch sehr viele Menschen, die keine Drohbriefe, sondern Geschenke nach Bern schicken.»

Ein strenges Elternhaus und wachsame Medien – dann wird alles gut? Es ist schon etwas komplizierter. Aber nehmen wir die Medien: Sie sind entscheidend bei der politischen Meinungsbildung. Und sie helfen, wenn sie Aussagen einordnen und wenn nötig richtigstellen. Wenn einer behauptet, die Erde sei flach, dann sollte der Journalist nicht davon ausgehen, er müsse für diese neue, originelle Perspektive Verständnis aufbringen. Schliesslich gibt es immer mehr Leute, die das oder ähnlich Absurdes behaupten.

Trotzdem: Diese Entgleisungen haben handfeste Konsequenzen. Der Bundesrat benötigt intensiveren Personenschutz. Sind die Zeiten vorbei, in denen Regierungsmitglieder allein Zug fahren? Davon gehe ich nicht aus. Die Lage ist nicht nachhaltig bedrohlich. Im Übrigen musste schon früher punktuell der Personenschutz verstärkt werden. Manchmal reicht eine Drohung oder eine Meldung, um das Sicherheitsdispositiv hochfahren zu müssen. Aber es gibt auch sehr viele Menschen, die keine Drohbriefe, sondern Geschenke nach Bern schicken – Schokolade oder Wollsocken, um sich für die Arbeit der Regierung zu bedanken. Von denen liest man natürlich weniger. Das Vertrauen in den Bundesrat hat gemäss Umfragen in letzter Zeit nicht abgenommen. Wer hierzulande unzufrieden ist, muss keine Bomben basteln. Damit ändert er nichts. Er kann eine Initiative lancieren und die Verfassung ändern.

Machen Sie es sich da nicht etwas einfach? Die Hürden für ein Referendum oder eine Initiative sind so tief, dass wir regelmässig über sehr ähnliche Anliegen abstimmen. Das birgt auch Frustpotenzial. Ich glaube, das reguliert sich von selber. Es gab Jahre mit deutlich mehr lancierten Referenden und Initiativen. Würde man die Zahl der notwendigen Unterschriften erhöhen, sähe es so aus, als würde man die demokratische Auseinandersetzung scheuen. Ich finde, es ist kein Problem, wenn zweimal über das Covid-Gesetz oder über die Kampfflugzeuge abgestimmt wird. Wir haben immer davon profitiert, dass wir eine Kultur des Abstimmens geschaffen haben. Einmal verliert man, einmal gewinnt man. Die Schweiz hält das aus. Oder besser gesagt: Genau das macht die Schweiz aus!

