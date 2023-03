Zu jedem Thema gibt es diese Kollegin, die es besser hat, mehr bekommt oder länger darf. Foto: Karolina Grabowska (Pexels)

Wir sind extrem streng, mein Partner und ich. Scheinbar sind wir die strengsten Eltern unseres Quartiers – wenn nicht der ganzen Stadt. Zumindest, sofern man der Einschätzung unserer Kinder traut.

Kompromisslos wie eine Stahlbetonmauer und spassbefreit wie ein Stoppschild auf der Rennstrecke: So sehen uns unsere Kinder. Denn jedes Mal, wenn wir nur Luft holen, um unsere Antwort auf eines ihrer Anliegen abwägend und pädagogisch astrein darzulegen, heisst es: «Komm schon ... alle anderen dürfen auch.»

«Niemand sonst muss so früh heim. Alle dürfen länger bleiben.» Kinder

Von der späten Bettzeit bis zur dritten Cola am Tag, vom Sackgeldvorschuss bis zum ausufernden Tiktok-Konsum: Andere Eltern haben angeblich keine Einwände, keine Regeln – und zwar ausnahmslos und je Teenager, desto weniger. So war unsere Tochter auch richtig arm dran, weil sie, offenbar als einzige ihres Alters, lange ohne gepiercten Nasenflügel im jugendlichen Leben zurechtkommen musste. Und dann noch die Sache mit dem letzten Bus. «Niemand sonst muss so früh heim. Alle dürfen länger bleiben.»

Unsere Gedanken, unsere Sorgen, wir selbst: so «lost»! Gut, dass uns die Fähigkeit zu relativieren auch in Salven wilder Anschuldigungen nicht immer abhandenkommt. Gepaart mit der natürlichen Abgebrühtheit des Alters lässt sie uns schon mal fragen, wenn auch leise: «Und wer ist nun genau ‹alle›?»

«Alle» heisst Anna – und vielleicht noch Ella

«Na, alle halt!» Doch wie aalglatt die anfänglichen Antworten auch ausfallen: Lässt man nicht locker, zeigt sich ja immer bald, dass «alle», sagen wir, Anna heisst. Vielleicht noch Ella. Je nachdem kann die Rollenbesetzung wechseln. Diese eine Kollegin, die es besser hat, mehr bekommt oder eben länger darf, gibt es ja zu jedem Thema. Interessanterweise aber besteht «alle» kaum je aus mehr als zwei Personen.

Nicht, dass dies einen Teenager davon abhalten würde, weiterhin wider die Fakten auf die allumfassende Bedeutung des Wörtchens zu pochen … Selbst wenn «alle» nur Anna heisst, bedeutet es halt: ich nicht! Und ihr als meine Eltern seid engstirnig, überängstlich oder einfach nur blöd.

«Alle anderen haben auch Regeln.» Eltern

Damit hat man sich als Mutter, als Vater natürlich längst arrangiert. Zwar justiert man den Kompass mit grösser werdenden Kindern laufend neu, jedoch ohne die grundsätzliche Bedeutung von Leitplanken anzuzweifeln. Dass dies nicht alle Erziehungsberechtigten anders tun, erlebt man an jedem Elternabend. «Alle anderen haben auch Regeln», spielt man es daheim ganz gern wieder aus.

Kürzlich konnte die Tochter immerhin mal nicht widersprechen: «Die bewahre ich für die anderen auf», beteuerte sie sofort, als versehentlich Zigaretten aus ihrer Tasche gerutscht waren. «Weil deren Eltern alle ausflippen würden.» Aha …

Vom Superlativ der Strenge

Ob fadenscheinige Ausflucht oder Spuren von Wahrheit enthaltend? Immerhin ging sie nicht so weit, zu behaupten, sie rauche nicht mit. Und tatsächlich nötigten wir sie, statt auszuflippen, «nur» zu einem appellschwangeren, aber nicht anklagenden Exkurs über die Risiken des Rauchens.

Dies nicht ohne Genugtuung, weil sie mit ihrer Ausflucht­strategie mal nicht gegen unsere vermeintlich zu rigiden Regeln argumentieren konnte. Und doch mit geknicktem Ego. Man gewöhnt sich ja an diesen Superlativ der Strenge, diese Aura des Schreckens, die man sonst gepachtet haben soll.

Ungewiss ist, ob der Exkurs zum Rauchen fruchtet. Die Sache mit dem Ego aber war schnell wieder im Lot. Wenige Tage später, als wir erneut auf dem letzten Bus beharrten, waren wir wieder die strengsten Eltern überhaupt.

Mirjam Oertli ist freie Journalistin, Mutter von drei Kindern und lebt in Luzern. Sie ist Autorin des Buches «Jetzt stellen Sie doch das Kind mal ruhig!». Mehr Infos

