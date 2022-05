Sie kämpft gegen Rassismus – «Wir sind die Mehrheit» Katrin Himmler ist die Grossnichte des Jahrhundertmörders Heinrich Himmler. In Bern erklärte sie, weshalb Junge in einem Verein mitmachen sollen. Mirjam Comtesse

Katrin Himmler glaubt an gesellschaftliches Engagement als Mittel gegen Extremismus. Foto: Sam Buchli

Katrin Himmler (55) trägt ein schweres Erbe: Ihr Grossonkel Heinrich Himmler galt als Nummer zwei in Nazideutschland nach Adolf Hitler. Offiziell war er «Reichsführer SS». In dieser Funktion organisierte er die Konzentrationslager und den Massenmord an den europäischen Juden sowie vielen anderen. 1945 – nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg – nahm er sich das Leben.