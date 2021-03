Die Situation der SCL Tigers – «Wir sind das dem Club und den Fans schuldig» Immer wieder mit einem Tor Unterschied verlieren: Pascal Berger und Federico Lardi geben Einblick, wie die Langnauer mit der nicht enden wollenden Misere umgehen und gegen das Aufgeben ankämpfen. Kristian Kapp

Auf Abschiedstour: Langnaus Ende Saison zurücktretender Federico Lardi (rechts) im Zweikampf mit dem Genfer Noah Rod. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Es ist für die SCL Tigers ein wenig wie für den dauernd grantigen TV-Wettermann Phil Connors, der im Film «Und täglich grüsst das Murmeltier» immer wieder denselben 2. Februar durchleben muss, ohne dass am nächsten Morgen endlich der 3. Februar wäre. Das Datum ändert für die Langnauer zwar, was sich gleicht, sind die Spiele, die Niederlagen. Als die Mannschaft von Trainer Rikard Franzén am Samstag gegen Servette trotz dreimaliger Führung 3:4 nach Verlängerung verlor, war dies das 35. Mal in 44 Spielen, dass sie das Eis als Verlierer verliess.

Das «Murmeltier» der Langnauer sind indes nicht bloss die Niederlagen, sondern die knappen. Die letzten drei fielen mit einem Tor Unterschied aus, und das ist fast schon normal: 17 der 35 verlorenen Spiele Langnaus, also die Hälfte, waren dieser Art: entweder mit einem Tor Unterschied oder nur darum mit zwei, weil der Gegner in der Schlussminute noch ins leere Tor traf.