YB-Gegner Winterthur – Wir sind dann mal gar nicht so schlecht! Die ersten acht Runden waren ein mittleres Desaster für den Aufsteiger – doch seither hat er am viertmeisten Punkte geholt. Überrascht er für einmal auch die Young Boys? Thomas Schifferle

Der Zauberer von der Schützenwiese: Matteo Di Giusto bejubelt seinen Siegtreffer gegen Lugano. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Das Motto, das sich der Club nach seinem Aufstieg gegeben hat, tönt leicht und unbeschwert. «Wir sind dann mal oben!» 22 Spiele ist der FC Winterthur inzwischen oben, in der Super League. Dass er Letzter in der Tabelle ist, das überrascht keinen weiter. Und doch kann er sich jetzt sagen: Wir sind dann mal gar nicht so schlecht! Die Chancen auf den direkten Ligaerhalt sind absolut intakt.