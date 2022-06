Mobiles Theater: «Der Drache» – «Wir sind da, schaut vorbei» Das Publikum abholen, dort, wo es gerade ist: Das will Roger Vontobel, Schauspielchef von Bühnen Bern. Derzeit mit einer Inszenierung auf der Terrasse der Theaterbeiz. Sarah Sartorius

Linus Schütz spielt Lanzelot, der die Gemeinschaft von dem tyrannischen Drachen erlöst. Foto: Zoé Clémence

«Roter Teppich, dicke Türen: Die Schwellenangst beim Betreten des Stadttheaters ist riesig», sagt Roger Vontobel. Theater als niederschwelliges Erlebnis, das ist das grosse Ziel des Schauspieldirektors der Bühnen Bern. Er will der Bevölkerung von Bern bewusst machen, dass das Haus auch ihnen gehört, indem er die Türen öffnet. «Wir wollen das Publikum dort abholen, wo es gerade ist. Es muss sich niemand im schwarzen Anzug in einen dunklen Raum setzen.»



Mit dem Format «Schauspiel mobil» kann man eine Inszenierung zu sich nach Hause holen – oder zumindest in den Gemeindesaal. Fünfmal ist das Stück «Der Drache» von Jewgeni Schwarz auf der Terrasse des Theaterrestaurants Vierte Wand zu sehen, danach geht die Produktion auf Tour. Wer mindestens 60 Plätze und eine Starkstromleitung bieten kann, kann die Produktion buchen: für den Firmenanlass, den Dorfplatz oder das Säli der Dorfbeiz am Ruhetag. Mit dieser Ausweitung in die Region wollen Bühnen Bern auch Menschen ansprechen, die sich eine Fahrt nach Bern ins Stadttheater ersparen wollen. «Wir bringen das Theater zu ihnen», so Vontobel.