Das Budget von Inkwil – «Wir sind an unsere finanziellen Grenzen gestossen» Fünf Jahre nach der letzten Steuererhöhung muss der Gemeinderat erneut eine beantragen – diesmal von 1,6 auf 1,75 Einheiten. Eine Fusion ist aktuell trotzdem kein Thema. Sebastian Weber

Die Gemeinde Inkwil plagen finanzielle Sorgen. Nun soll eine Steuererhöhung helfen. Foto: Susanne Keller

«Wenn es gleich weitergeht wie aktuell, dann wird eine Steuererhöhung in vier bis fünf Jahren nötig sein.» Das waren die Worte von Martina Ingold im August 2016. Und wie sich nun zeigt, hat die Gemeindepräsidentin von Inkwil mit ihrer Prognose damals ins Schwarze getroffen. Denn jetzt ist es tatsächlich so weit: Der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember wird eine Steuererhöhung vorgelegt – von 1,6 auf 1,75 Einheiten.

Weil es nicht mehr anders geht? Die schon in den Vorjahren angekündigte Erhöhung der Steueranlage könne nun nicht mehr umgangen werden, heisst es in der Botschaft. Ingold präzisiert: «Wir könnten noch ein, zwei Jahre so weiterfahren.» Dagegen habe sich der Gemeinderat aber ganz bewusst entschieden: «Wir wollen vorsorglich reagieren, um nicht in eine Situation zu kommen, in der wir nicht mehr handlungsfähig sind.» Zumal das Sparpotenzial ausgereizt sei.