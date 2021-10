Porträt von Sydney Sweeney – Wir sind alle Voyeure Die 24-jährige Sydney Sweeney gilt seit der Serie «Euphoria» als Star ihrer Generation. Nun spioniert sie im Erotikthriller «The Voyeurs» ihre Nachbarn aus. Lisa Füllemann

Instagram macht sie selber krank: Sydney Sweeney am Sundance-Festival 2019 in Park City, Utah. Foto: Taylor Jewell (Invision/AP)

Es gibt Menschen, die denken in ihrem Leben kaum eine Woche voraus. Sydney Sweeney legte ihren Eltern im Alter von zwölf Jahren einen Businessplan für die nächsten fünf Jahre hin. Sie wollte sie damit überzeugen, in die Schauspielerin Sydney Sweeney zu investieren, das war ihr Karrieretraum. Die Familie zog nach Los Angeles, und Sydney bekam kleine Rollen in Fernsehserien wie «90210» oder «Grey’s Anatomy».

Die 24-jährige Amerikanerin ist derzeit nicht nur eine der grössten Newcomerinnen Hollywoods, sondern auch eine Symbolfigur der Generation Z. Sie hatte ihren Durchbruch mit der dystopischen Serie «The Handmaid's Tale». Noch bekannter wurde sie als Cassie in der Teenie-Ennui-Serie «Euphoria», eine der jungen Frauen in dieser Geschichte, die sich an der Schwelle zum Erwachsenwerden befinden und sich damit ziemlich schwertun. In der Satire «The White Lotus» war sie jüngst als privilegierte Vertreterin der amerikanischen Wokeness zu sehen.