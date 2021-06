ZZ-Top-Gitarrist Billy Gibbons im Interview - «Wir sind absolut trendresistent»

Oh, das freut mich aber. Wenn ich so etwas höre, steige ich viel besser in den Tag ein.

«Hardware» ist eine schnörkellose Rock-Platte, zu der sich bestens tanzen lässt. Ist so etwas für Billy Gibbons wichtig?

Bei der Arbeit am Album habe ich mich tatsächlich immer wieder gefragt, wie die neuen Songs wohl in einem Club wirken würden. Ich wollte Musik machen, die die Leute regelrecht auf die Tanzfläche reissen würde. Mir ist die Tanzbarkeit meiner Platten spätestens seit den 80er-Jahren wichtig, als der Groove allgemein stärker in den Mittelpunkt der Rockmusik gerückt ist. Damals hat sich 120 BPM (Beats per Minute) als Standard durchgesetzt, weil dieses Tempo den menschlichen Körper zum Schwingen bringt. Diese Erkenntnis hat auch mich nicht unberührt gelassen.