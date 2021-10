Wieder Vandalenakte in Unterseen – «Wir sehen nicht tatenlos zu» Erneut haben Unbekannte in der Nacht auf Samstag in Unterseen Schäden angerichtet. Für Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen, sind weiterhin 5000 Franken Belohnung ausgesetzt. Hans Peter Roth

Vandalen wüteten am Wochenende unter anderem in der Toilettenanlage an der Gurbenstrasse. Foto: PD

Eine mobile Toilettenkabine in die Baugrube geworfen. Niedergerissene Planen. Ein zerschlagener Toilettenspiegel. Ausgerissene Landwirtschaftszäune. Wieder haben Vandalen in Unterseen ausgiebig gewütet. Die Schäden wurden in der Nacht auf Samstag an der Vorholzstrasse, der Gurbenstrasse und der Mittleren Strasse angerichtet.

Der Schaden lasse sich noch nicht beziffern, sagt Stefan Zurbuchen, Gemeinderat in Unterseen. «Er ist diesmal nicht so hoch.» Grösser sei der emotionale Schaden. «Wieder muss Werkhofpersonal ausrücken zum Reinigen, Reparieren, muss abgerissene Schulstart-Plakate wieder anbringen und so weiter.» Der für das Ressort Finanzen und Liegenschaften verantwortliche Gemeinderat verurteilt die «kriminellen Akte» scharf und betont: «Wir setzen weiterhin eine Belohnung von 5000 Franken aus für Hinweise, die zur Ermittlung der Täterschaft führen.»