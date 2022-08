Oberländisches Schützenfest – «Wir schiessen, wo andere Ferien machen» Der Auftakt zum 26. Oberländischen Schützenfest ist dezentral auf elf Schiessplätzen erfolgt. Die Organisatoren ziehen eine positive erste Bilanz. Andreas Tschopp

Schiessstand mit Aussicht in Schwanden ob Sigriswil. Foto: Andreas Tschopp

«Wir müssen auch mal wieder wegkommen zum Schiessen», meint lakonisch ein Schütze aus Aadorf, der mit 14 Vereinskameraden in geordneter Reihe ansteht zur Waffenkontrolle. Diese findet in der Mehrzweckhalle der Armee an der Allmendstrasse in Thun statt, wo auch das Festzentrum des 26. Oberländischen Schützenfests untergebracht ist. Ausgetragen wird das OSF auf elf Schiessständen um Thun herum.