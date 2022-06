Sicherheitsdirektor an der Front: Reto Nause (links) am Mittwoch im Gespräch mit einem Mitglied der Hells Angels und mit Bronco Jimy Hofer.

Reto Nause, die ganze Schweiz schaut seit Montag nach Bern. Was für ein Bild geben die Stadt und die Kantonspolizei Ihrer Meinung nach ab?

Die Polizei hat meines Erachtens hervorragende Arbeit geleistet. Sie hat am Montag ein direktes Aufeinandertreffen der rivalisierenden Rockergruppen verhindert, und dies in einer heiklen Konstellation, in der es glücklicherweise weder zu Verletzten noch zu Sachbeschädigungen kam. Zudem hat die Polizei die Durchführung des Prozesses sichergestellt und das Gerichtsgebäude geschützt. Genau dies war ihr Auftrag. Allein der Umstand, dass am Dienstag beim Eingang ins Amthaus akkreditierte Personen aufeinander losgingen, zeigt, wie gross das Eskalationspotenzial ist.