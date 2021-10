Interview zum Seepass – «Wir rechnen mit Mehrerträgen»

Claude Merlach (Leiter BLS Schifffahrt) in der Werft in Thun, freut sich auf die Lancierung des Seepasses für Thuner- und Brienzersee.

Claude Merlach (Leiter BLS Schifffahrt) in der Werft in Thun, freut sich auf die Lancierung des Seepasses für Thuner- und Brienzersee.

Claude Merlach, wann waren Sie zuletzt mit dem Schiff auf einem der Oberländer Seen?

Warum fährt man an einen Ort mit dem Schiff, obwohl man es schon zigmal getan hat?

Es gibt auf und an unseren Seen so viel zu entdecken. Auf mich persönlich übt das Wetter mit seinen wechselnden Stimmungen eine unglaubliche Faszination aus. Da kann man zwei Tage hintereinander auf dem gleichen Schiff über das gleiche Wasser gleiten – und ein völlig unterschiedliches Feeling erleben, durchaus auch bei nassem Wetter. Zudem haben wir auch ganz unterschiedliche Schiffe.