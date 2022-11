Die Kritik am Black Friday ist laut – und kommt jetzt auch von unerwarteter Seite: Tilmann Schultze, Schweiz-Chef des Paketlieferdienstes DPD, findet die Entwicklung nicht nachhaltig.

Die Kritik am Black Friday ist laut – und kommt jetzt auch von unerwarteter Seite: Tilmann Schultze, Schweiz-Chef des Paketlieferdienstes DPD, findet die Entwicklung nicht nachhaltig.

Selbstverständlich. Am Black Friday können unsere Kunden mehr Produkte verkaufen – das macht sie glücklich. Und je glücklicher unsere Kunden sind, desto glücklicher bin ich.

Das wird für Sie als DPD-Chef wie Weihnachten – der schönste Tag des Jahres.

Dieser Tag bedeutet, dass wir riesige Berge an Paketen transportieren dürfen, und tatsächlich zählen wir den Black Friday und alle anderen Rabatttage zusammen mit den Vorweihnachtstagen zur «Peak Period», der umsatzstärksten Zeit des Jahres. Durchschnittlich transportieren wir dann jeweils 50 Prozent mehr Pakete als an Tagen ausserhalb dieser «Peak Period». Dieses Jahr rechnen wir am Black Friday schweizweit mit 180’000 Paketen.