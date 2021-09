Demokratie in Roggwil – «Wir nehmen uns mehr Zeit» Eine Gemeindeversammlung, die aus dem Ruder lief, hat die Exekutive zum Umdenken gebracht. Künftig soll über grosse Geschäfte an der Urne abgestimmt werden. Tobias Granwehr

Gemeindepräsidentin Marianne Burkhard möchte die politische Mitwirkung in Roggwil verbessern. Fotos: Marcel Bieri

Eine unvergessliche Gemeindeversammlung hat in Roggwil viel ausgelöst. Ende August 2020 – mitten in der ersten Phase der Pandemie – lud der Gemeinderat in die Turnhalle ein. Unter anderem ging es um ein Planungsgeschäft, dass im Dorf hohe Wellen schlug. Das geplante Lidl-Verteilzentrum mobilisierte derart viele Bürgerinnen und Bürger, dass die Versammlung aus dem Ruder lief.

Der Rest ist in Roggwil mittlerweile Geschichte: Der Regierungsstatthalter ordnete eine Wiederholung der Abstimmung an. Der Gemeinderat beschloss, diese an der Urne durchzuführen statt an einer erneuten Gemeindeversammlung. Im zweiten Anlauf wurde der Zonenplanänderung Brunnmatt zugestimmt, und Lidl kann seine Planung somit vorantreiben.