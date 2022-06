Streit ums Schwingfest – «Wir mussten für die Sicherheit sogar einen Schrebergarten entfernen» Sorgen um die Fluchtwege am Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln – der Sicherheitschef quittiert den Dienst. Reto Steinmann übte die Funktion 2019 in Zug aus. Das sagt er zum Eklat. Dominic Willimann

Wenn alle aus der Arena wollen, kann es eng werden – wie hier 2019 nach dem sechsten Gang in Zug. Foto: Christian Pfander (Tamedia AG)

In Pratteln sind wenige Wochen vor dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (Esaf) die Sicherheitsbedenken gross. Das hat diese Zeitung am Freitag berichtet. Das OK befindet sich nun in der Detailplanung und hat angekündigt, den bestmöglichen Sicherheitsstandard zu ermöglichen.