Brauerei aus Burgdorf am Ende – «Wir mussten realistisch sein und die Reissleine ziehen» Seit 2012 bedient die Brauerei Blackwell mit Sauerbieren einen Nischenmarkt. Das ging lange gut. Nun geben die beiden Gründer dennoch auf. Julian Perrenoud

Tobias Aeschlimann bei der Verpackung frischer Biere im Frühjahr 2020. Die Nachwehen der Pandemie setzten dem Betrieb stark zu. Foto: Christian Pfander

Im Juni lieferten Tobias und Samuel Aeschlimann mit ihrem Team die letzten Bestellungen aus. Jetzt ist Schluss. Schluss mit der Brauerei Blackwell, die in Burgdorf 2012 mit der Idee gestartet war, holzfassgelagerte Sauerbiere unter die Bierliebhaberinnen und -liebhaber zu bringen. Schluss auch mit dem Lebenstraum der beiden Brüder. Die Brauerei hätte dereinst ihre Altersvorsorge werden sollen.

«Am Ende haben wir viel Lehrgeld bezahlt», sagt Tobias Aeschlimann, der als Co-Gründer auch Hauptbrauer war. Auf der anderen Seite hatte ihr Konzept immerhin über elf Jahre funktioniert. Ein Konzept, mit dem sie einen Nischenmarkt beliefern wollten mit Bieren, die zwar ungewohnt sauer, aber durch ihre unverkennbaren Komponenten wie der Wildhefe in der Schweiz einzigartig waren.

2006 versuchten sich die Brüder als Hobbybrauer, nicht in erster Linie, weil sie Bier mochten. Vielmehr interessierte sie der Hefe- und Fermentationsprozess. «Unsere Biere haben die Sensorik jener Hefe, die wir in der Umgebung gefunden und selbst gezüchtet haben», sagt Tobias Aeschlimann und fügt an: «Das war unser Ding.»

Spezialbiere immer weniger gefragt

Im Jahr 2012 merkten die Gründer, dass sie ihr Vorhaben grösser denken mussten, um jene Ideen umzusetzen, die ihnen durch die Köpfe schwirrten. Die Brauerei Blackwell, wie man sie bis heute kennt, war geboren. In der Folge brauten und verkauften die Brüder in einem sechsköpfigen Team nicht nur spezialisierte Biere im oberen Preissegment, sondern begannen 2019 auch, Standardbiere wie ein Helles oder ein Pale Ale herzustellen.

Tobias (links) und Samuel Aeschlimann im Jahr 2016, als sie in Burgdorf ihre Brauerei an einem neuen Standort einrichteten. Foto: Andreas Marbot

Diese Produkte bestimmten fortan das Portfolio der Brauerei. Mit dem Vorteil, dass Blackwell dadurch in der Region und darüber hinaus bekannter wurde. Mit dem Nachteil, dass die Margen deutlich tiefer lagen und die im Holzfass gelagerten Sauerbiere absatztechnisch in der Bedeutungslosigkeit verschwanden.

Um ihre Erzeugnisse noch mehr an die Frau und an den Mann zu bringen und damit die Profitabilität zu sichern, eröffnete Blackwell in der Burgdorfer Altstadt einen Bierkeller. Eigentlich hätte dies bereits 2020 geschehen sollen, doch die Pandemie verzögerte den Prozess. Der Umbau, die zusätzlichen Fixkosten und die Verspätung vergrösserten das betriebliche Defizit.

Erstmals Rückgang bei Brauereien Infos einblenden Die wohl tristesten Jahre erlebte die Schweizer Bierszene in den 1980er- und 1990er-Jahren. Damals gab es landesweit keine 40 registrierten Brauereien. Erst als das Bierkartell 1991 fiel, erholte sich der Markt langsam, und neue Firmen kamen hinzu. Im Jahr 2010 bestanden 322 Betriebe, 2021 bereits 1278. Allerdings sind diese Zahlen mit Vorsicht zu geniessen. Denn als Brauerei gilt in der Schweiz, wer jährlich über 400 Liter Bier produziert und dieses verkauft. Dann müssen die Verantwortlichen ihren Betrieb beim Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit registrieren. Zeigte die Kurve im letzten Jahrzehnt steil nach oben, verzeichnete die Branche 2022 erstmals einen Rückgang um fast 100 Betriebe. Doch auch hier lässt sich nicht auf die Grösse der betroffenen Brauereien schliessen. Die produzierte Menge an Bier zumindest stieg im Vergleich zum Vorjahr wieder an. Den Rückgang führt Christoph Lienert nebst der Pandemie auf eine Umstellung beim zuständigen Bundesamt zurück. Dieses habe mehrere seit längerem inaktive Brauereien von der Liste gestrichen, sagt der stellvertretende Direktor des Schweizer Brauerei-Verbands. «Ein grosser Teil der registrierten Brauereien sind Einzelpersonen, die das Hobby Brauen für einige Zeit betreiben, und danach zum nächsten Hobby übergehen.» (jpw)

Kam hinzu, dass der Absatz ab 2021 massiv einbrach. Produzierte Blackwell zu Spitzenzeiten bis zu 500 Hektoliter im Jahr, war es danach nur noch etwa die Hälfte. Gerade in der Gastronomie ging der Umsatz stark zurück.

«In letzter Zeit waren wir nur noch damit beschäftigt, Feuer zu löschen», erzählt Tobias Aeschlimann. Monat auf Monat folgten Krisensitzungen – das hat Spuren hinterlassen. «Nicht nur wir, sondern auch viele andere in der Branche sind sehr müde geworden.»

Aufgeben war für die Gebrüder vorerst keine Option. «Wir wollten nicht alles hinschmeissen.» Als sich der Markt langsam erholte, folgte 2022 der Kriegsbeginn in der Ukraine. Die Rohstoffpreise stiegen, zudem stellte Aeschlimann in der Gesellschaft einen Konsumrückgang fest. Weniger Menschen entschieden sich für einen Besuch in der Bar oder im Restaurant. «Das allgemeine Kaufverhalten hat sich verändert.»

So präsentierte sich das Sudhaus in den letzten Jahren. Foto: PD

Die Solothurner Biertage im Frühling nahmen die Gründer jeweils als Massstab für die Entwicklung auf dem Markt. «Wir haben uns gesagt, wir schauen mal, wie 2023 anläuft», so Tobias Aeschlimann. Sollte sich der Absatz bis zu den Biertagen in die richtige Richtung entwickeln, würde Blackwell weiterexistieren.

Doch alles Hoffen nützte nichts. Der Verkauf stieg nicht mehr an.

Mit dem Defizit würde sich die Brauerei noch jahrelang herumschlagen müssen. Investitionen und damit ein konkurrenzfähiger Betrieb wären kaum möglich gewesen, weil jeder Gewinn hätte verwendet werden müssen, um in der Kasse kleinere oder grössere Löcher zu stopfen. «Der Markt ist schwierig und hart umkämpft», sagt Tobias Aeschlimann. «Deshalb mussten wir realistisch sein.»

Die Gründer zogen die Reissleine und beendeten ihr Projekt.

Nach der offiziellen Bekanntgabe hätten sich viele Kleinstbrauer bei ihm gemeldet und gesagt, sie könnten den Entscheid nachvollziehen, sagt Aeschlimann. «Weil sie am selben Punkt stehen, wie wir es taten.»

Für die Zukunft der Craftbier-Szene malt der Brauer ein düsteres Bild. «Es bereitet mir Bauchschmerzen.» Denn letztlich seien von der Entwicklung nicht nur die Brauereien betroffen, sondern auch deren Kunden wie die Gastronomie oder der Getränkehandel. «Die Nachwehen von Corona spüren wir erst jetzt. Ich verstehe deshalb jeden Gastronom, der nicht auf seinem Beruf weiterarbeiten will.»

Nicht mehr in der Branche tätig

Blackwell ist nicht die einzige bekanntere Brauerei in der Region, die dieses Jahr aufgegeben hat. Im Frühling teilte die Brau AG in Langenthal mit, dass sie ihre Bilanz deponiert und Konkurs anmeldet. Der Verwaltungsrat entschied sich zu diesem Schritt, weil nicht genügend Geld zusammenkam, um an einen neuen und grösseren Standort umzuziehen. Damit gibt es in Langenthal keine mittelgrosse Brauerei mehr.

Die Eröffnung des Bierkellers in der Altstadt verzögerte sich wegen der Pandemie – und vergrösserte so das Defizit. Foto: PD

In Burgdorf besteht mit der Burgdorfer Gastbrauerei immerhin noch ein bekanntes und erfolgreiches Aushängeschild. Für Blackwell hat es sich jedoch ausgebraut. Was mit dem nun leer stehenden Bierkeller geschieht, ist derzeit offen. Samuel und Tobias Aeschlimann haben die Standorte für ihre Brauerei und Bar bloss gemietet.

Das gesamte sechsköpfige Team wird künftig nicht mehr in der Branche tätig sein. «Das tut weh, ist aber verständlich», sagt Tobias Aeschlimann. Er selbst wird auf seinen angestammten Beruf als Maschinenbauingenieur zurückkehren – mit geregelten Arbeitszeiten, Ferien und Wochenenden. Bier brauen mag er nicht mehr, das habe mittlerweile auch familiäre Gründe.

«Künftig kaufe ich es lieber – dann unterstütze ich jene Brauereien, die es noch gibt.»



Gesprächsstoff – der Berner Podcast Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

Julian Perrenoud ist Redaktor und Textchef in Langenthal. Er beschäftigt sich mit der Digitalisierung im Journalismus und legt den Fokus seiner Berichterstattung auf die Region Oberaargau sowie die Themen Politik, Wirtschaft und Energie. Mehr Infos @JulianPerrenoud

Fehler gefunden?Jetzt melden.