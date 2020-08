Nach dem Bundesratsbeschluss – «Wir müssen verschiedene Szenarien vorbereiten» Per Anfang Oktober wird die 1000-Besucher-Limite für Grossanlässe aufgehoben. Für die Ski-Weltcuprennen im Oberland ein wegweisender Entscheid. Und dennoch ist derzeit komplett unklar, in welcher Form die Rennen stattfinden werden. Christoph Buchs

Startnummernauslosung für die alpine Kombination in Wengen im Januar 2019: Eine ähnliche Skiparty im Weltcupdörfli ist für die Lauberhornrennen 2021 undenkbar. Foto: Christoph Buchs

2020 ist für die Lauberhornrennen zweifellos ein aussergewöhnliches Jahr. Ein Jahr mit einigen Unruhen. Der Streit mit Swiss-Ski um die Verteilung der Gelder aus dem TV- und Marketingtopf brachte den traditionsreichen Ski-Weltcupanlass in negative Schlagzeilen; kurzzeitig stand gar eine Streichung des Rennens ab 2022 zur Debatte. Das Thema ist abgehakt, die Streithähne haben sich geeinigt – an einem runden Tisch, in bundesrätlicher Anwesenheit. Auch dank jährlichen Direktbeiträgen des Kantons Bern ist die Zukunft der Lauberhornrennen vorerst gesichert.