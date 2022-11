Rolf Weingartner, wie haben Sie das sich dem Ende zuneigende Jahr aus der Sicht des Hydrologen erlebt?

Was wir dieses Jahr erlebt haben, zeigt uns auf, was uns künftig erwartet: die grosse Hitze verbunden mit einer ausgeprägten Trockenheit, hohe Wassertemperaturen, das rasante Abschmelzen der Gletscher, aber auch die Art und Weise, wie die Emme nach einem Starkregen auf trockene Böden das Kemmeribodenbad überflutete. Das alles passt sehr gut in das Gesamtbild des laufenden Klimawandels. Und wir stehen erst am Anfang. Die Erwärmung schreitet voran und führt zu immer neuen Rekorden.