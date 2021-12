Gastroknatsch in Aarberg – «Wir müssen freundlicher werden» Im Stedtli Aarberg prallen Interessen aufeinander. Jüngst kam es zum Konflikt zwischen Wirten und Behörden. Nun will der Gemeinderat über die Bücher. Simone Lippuner

Peter Hurni vom Restaurant Commerce wünscht sich vom Gemeinderat mehr Kulanz. Foto: Nicole Philipp

Im Stedtli Aarberg allen Bedürfnissen gerecht zu werden, ist ein Eiertanz. Ladenbesitzer, Gastronomen, Anwohner: Sie alle haben unterschiedliche Vorstellungen davon, wie diese schmucke Kulisse genutzt werden könnte. Dass die Interessen nicht allzu stark aufeinanderprallen, ist Aufgabe von Verwaltung und Gemeinderat. In der Pandemiezeit mag diese Koordination etwas schwieriger sein.

Das zeigt ein Beispiel aus dem Gastrobereich, welches jüngst zu einem Disput zwischen Behörden und Wirten geführt hat. So war der Gemeinderat der Ansicht, dass die Restaurants den öffentlichen Raum, also den Stedtliplatz, den sie wegen Corona grosszügiger und unentgeltlich nutzen durften, wieder der Öffentlichkeit zurückgeben sollten.

Insbesondere die Bestuhlung rund um den Brunnenplatz sei mit Frist Mitte Oktober aufzuheben: «Die Bewirtschaftung des Stedtliplatzes durch die Gastronomie und Dritte darf zu keiner Zeit eine Selbstverständlichkeit werden», heisst es im Schreiben an die Wirte.

Zu viel Bürokratie, zu wenig Kulanz

Klare Worte. Sie haben Peter Hurni vom Restaurant Commerce vor den Kopf gestossen. «Aarberg ist die erste Gemeinde im Kanton Bern, welche die Sonderbestimmungen für die Gastronomie im Aussenbereich wieder aufhebt – und dies ohne Konsultation.»

Hurni schloss sich mit anderen Wirten zusammen und wurde beim Gemeinderat vorstellig. Resultat: Dieser krebste zurück. Der öffentliche Raum darf nun doch genutzt werden, jedoch müssen die Gastronomen dafür bezahlen.

Punkto Nutzung des schmucken Stedtli Aarberg prallen immer wieder Interessen aufeinander. Foto: Nicole Philipp

«Die Nutzung des Stadtplatzes war in Aarberg schon immer kostenpflichtig, wir haben diesen nur wegen Corona gratis zur Verfügung gestellt», sagt Gemeinderat Peter Ryser (SVP). Da die Beizer ihre Kunden nun seit längerem wieder in den Innenräumen bedienen könnten, müsse man zurück zur Normalität, sagt Ryser. Wer den Aussenraum dennoch nutzen wolle, müsse ein Gesuch stellen.

Genau daran stösst sich Hurni: Zu umständlich seien die Wege in Aarberg, zu kompliziert die Bewilligungsverfahren. Es gebe zu viel Bürokratie, zu wenig Kulanz. «Das ist schade, denn die Pandemie zwingt uns zu innovativerem Handeln und bietet somit neben den vielen negativen Aspekten auch eine Chance, den Ort nachhaltig weiterzuentwickeln, was mir am Herzen liegt.»

Einfacher und freundlicher

Diesen Vorwurf kann Gemeinderat Peter Ryser teilweise sogar gelten lassen. «Wir sind wirklich bemüht, die Situation der Gastro- und Gewerbebetriebe während Corona zu vereinfachen, aber das kann andernorts zu neuen Konflikten führen.» So seien auch schon von Touristen Reklamationen eingegangen, die auf dem Brunnenplatz gern verweilt hätten, dies wegen der Möblierung der Gastrobetriebe aber nicht tun konnten.

«Es stimmt, dass wir einfacher und freundlicher werden müssen», beteuert Ryser. Bereits habe ein Kick-off-Event stattgefunden zum Thema. «Die Wege sollen kürzer werden, die Bedingungen besser», fasst Ryser zusammen, ohne dass er konkreter werden will. Auch sei geplant, die Verkehrssituation im Stedtli neu zu regeln, damit der Platz besser bespielt werden könne. «Bisher war Aarberg sicherlich zu konservativ unterwegs.»

Seit einem knappen Jahr sitzen drei neue Mitglieder im Gemeinderat. «Das bringt frischen Wind in die Sache», findet Peter Ryser. Es gebe jedoch viele Baustellen, so etwas passiere nicht von heute auf morgen. «Der Stadtplatz wird nächstes Jahr saniert. Das gibt zusätzlichen Ansporn, die Sache in absehbarer Frist anzupacken.»

Zurück zur Normalität?

Möglichst viel Kulanz: Das fordert auch Tobias Burkhalter, Präsident des Verbandes Gastro Bern. «Jetzt ist sicherlich nicht der Zeitpunkt, zur Normalität zurückzukehren», sagt er. Es sei weiterhin Support gefragt, keine Verhinderungspolitik.

Es sei nach wie vor Support gefragt, keine Verhinderungspolitik, sagt Tobias Burkhalter, Präsident des Verbandes Gastro Bern. Foto: zvg

Ein ähnliches Beispiel wie Aarberg kennt Burkhalter nicht und zieht den Vergleich mit der Stadt Bern: Zwar müssen die Wirte dort für die Nutzung des Aussenraumes ebenfalls wieder bezahlen, jedoch weniger als üblich. «Sie dürfen zum selben Preis mehr Platz beanspruchen. Wir befinden uns in einer Art Zwischenlösung», sagt Burkhalter.

Eine Prognose für den zweiten Corona-Winter zu stellen, sei sehr schwierig. «Ich kann nicht Kaffeesatz lesen», sagt er. Es gelte nun, einen Tag nach dem anderen zu bestreiten und möglichst gut über die Runden zu kommen. «Da hilft Paragrafenreiterei seitens der Behörden sicher wenig weiter.»

Das sind auch Peter Hurnis Worte. «Wir kommen in Aarberg irgendwann schon zum Ziel. Aber es dauert zu lange.» Der Gemeinderat dürfe nicht an der Bevölkerung vorbeipolitisieren.»

Ein kleines Beispiel: Hurni stellte im Frühsommer auf den beiden Brunnenplätzen ein Dutzend Stühle auf. Die Passanten durften sich hinsetzen. Ohne Konsumationszwang. Es funktionierte prima. Die Leute schätzten es, genau wie die Berner oder die Lysser, die solche Sitzgelegenheiten auch kennen. Doch der Aarberger Gemeinderat liess die Stühle wegräumen. Weil die Bewilligung dafür fehlte.

Simone Lippuner ist seit 2010 Redaktorin im Ressort Region Bern. Ihr Fokus liegt auf der Berichterstattung aus dem Seeland. Weiter schreibt sie als Kolumnistin regelmässig über ihre Heimatstadt Biel. Mehr Infos

