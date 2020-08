Nationaler Zukunftstag: Wieso nicht Maurerin werden? Dafür gibt es in der Schweiz bis heute einige Gründe – unter anderem veraltete Vorstellungen davon, wer welchen Beruf ausüben sollte. Foto: Marco Dahinden (LAB)

«Erst wollte ich Kosmetikerin werden, weil mir weibliche Vorbilder in der Baubranche fehlten.» Dieser Satz klingt nach. Er stammt von Eva. Heute ist sie Schreinerin. Wir berichteten über sie und ihre Kolleginnen – eine Malerin und eine Verkäuferin. Auf Instagram nennen sie sich «buetzerinne» und teilen dort sexistische Sprüche, die sie sich bei der Arbeit anhören müssen. Uns erzählten sie, mit welchen Vorurteilen sie zu kämpfen haben – es sind viele.

Ihre Geschichten und die Onlinekommentare dazu zeigen: Wir sind noch immer nicht so weit, uns frei von Geschlechterstereotypen für Berufe zu entscheiden. Tun wir es, sind wir mit Widerständen konfrontiert. Wehren wir uns gegen diese, heisst es – vor allem bei Frauen: Ihr müsst das aushalten.

Mädchen spielen nicht mit Baggern

Stehen junge Leute vor der Entscheidung, einen Beruf zu wählen, werden sie sich in der Schweiz noch immer nach dem Schema «typisch Mann, typisch Frau» entscheiden, technisch versus sozial-pädagogisch, vereinfacht ausgedrückt. «Die geschlechtsspezifische Berufs- und Studienfachwahl verändert sich langsam», schreibt das Bundesamt für Statistik zum Thema. «Der Schweiz entgeht dadurch ein grosses Potenzial an Fähigkeiten und Begabungen», meint das Branchenmagazin für Berufsbildung, Berufsberatung und Arbeitsmarkt, «Panorama», dazu.

Erstaunt uns das? Angesichts dessen, dass viele Kinder hierzulande noch immer umringt von veralteten Rollenbildern aufwachsen, eigentlich nicht. Als Babys werden viele von ihnen entweder in blaue oder rosa Bodys gesteckt, danach spielen die blauen Kinder mit Baggern, die rosa Kinder mit Puppen. Die Spielzeuge und später all die anderen Produkte, die sie konsumieren: «gendergerecht» vermarktet, von Vorbildern auf Plakaten, im TV. In Zeitungen lesen sie immer wieder von Experten, Forschern, Piloten, Ingenieuren und von Kindergärtnerinnen, Pflegerinnen und Primarlehrerinnen.

Erzählen Frauen von der Realität, heisst es, sie «jammern».

Entscheiden sich Frauen, trotz diesen Bildern und gesellschaftlichen Widerständen ihre Begabung auszuleben und einen «Männerberuf» zu ergreifen, haben sie es oft nicht einfach. Die interviewten Büezerinnen etwa erzählen, wie Männer ihnen nicht zutrauen, Bauarbeiten auszuführen oder zu leiten. Baumaschinen und Frauen, das gehe nicht zusammen, hören sie. Wie beim Spielzeug. Sie müssen also mehr leisten als ihre männlichen Kollegen, um gleich ernst genommen zu werden, während sie dabei sexistisch beleidigt werden. Etwa mit Sprüchen zur Unterwäsche, zum Körpergewicht, zu weiblichen «Reizen». Sich zu wehren, könnte ein schlechtes Licht auf die «Bude» werfen. Die Beleidigungen, die gegen die Frauen gerichtet sind, werden so doppelt auf sie abgewälzt.

Frauen dürfen wütend sein

Das erinnert an einen Essay, den die «New York Times» kürzlich in ihrem Podcast «The Daily» präsentierte. Die weibliche Wut war das Thema. Autorin Leslie Jamison dachte jahrelang, sie sei traurig. Bis sie merkte: Eigentlich ist sie wütend. Wütend, als Frau immer wieder in bestimmte Ecken gestellt zu werden. Äussert eine Frau, dass sie darüber, oder auch über etwas anderes, wütend ist, wird sie schnell als hysterisch bezeichnet. Studien zeigen, dass Wut von Männern dagegen als stark empfunden wird. Die Frau aber, die soll sich beruhigen, so der Subtext.

Das zeigt sich auch in den Onlinekommentaren zum oben zitierten Artikel. In einem etwa werden die drei Büezerinnen als «Frauen, die jammern» bezeichnet – dabei erzählen sie einfach von einer Realität, die sich wohl kein Mann für sich selbst wünschen würde.

Sexismus im Beruf und bereits in der Berufswahl behindert uns in unserer täglichen Arbeit und verhindert, dass wir alle unser volles Potenzial ausschöpfen können. Die Büezerinnen tun Letzteres und sind damit jene Vorbilder, die ihnen einst fehlten. Wir täten gut daran, Frauen wie sie dabei zu unterstützen – beziehungsweise sie einfach ihre Arbeit machen zu lassen.