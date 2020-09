Benny Zurbrügg, wie organisiert man ein internationales Jazzfestival in Zeiten von Corona?

(lacht) Ja, das ist eine Frage, die sich auch mir jeden Tag wieder stellt. Der zusätzliche Aufwand kann man in drei Punkten zusammenfassen. A: Wie überzeugt man die Künstlerinnen und Künstler, überhaupt zu kommen? B: Wie bringt man sie in die Schweiz?, und am wichtigsten C: Wie kommt man überhaupt zu allen nötigen Informationen?