Die Burgergemeinde Bern müsse am Nutzen für die Allgemeinheit gemessen werden, sagt Bruno Wild. Der neue Präsident will die Museumsinsel deblockieren.

Bruno Wild, neuer Präsident der Berner Burgergemeinde, in der ehemaligen Gärtnerei des Burgerspittels am Bubenbergplatz. Wild war bei der Umwandlung der Altersinstitution ins Berner Generationenhaus mitbeteiligt.

Herr Wild, als Miteigentümer einer Firma, die Küchen für Hochseeschiffe produziert, kommen Sie weit herum. Warum wollten Sie Präsident der Berner Burgergemeinde werden?

Ich stamme aus einer Handwerkerfamilie und werde der erste Präsident der Berner Burgergemeinde sein, der nicht als Burger geboren wurde. In unserer Familie waren mein Bruder und ich die Ersten, die ein Studium ergreifen konnten. Berufsbedingt habe ich unter anderem in Zürich, London und Helsinki gelebt. Wer so viel Glück hat im Leben, sollte etwas zurückgeben.