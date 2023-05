Oberländer Zirkus – «Wir machen es auch Papi zuliebe» Lange Zeit war die Zukunft ungewiss. Doch nun begrüsst der Circus Harlekin sein hochverehrtes Publikum auch in der 31. Saison. Diesen Samstag ist Premiere auf der Thuner Allmend. Christoph Buchs

Nicole Pichler im Barwagen des Circus Harlekin, mit dem sie ab Anfang Mai durch die Schweiz tourt. Foto: Christoph Buchs

Eine kunterbunte Auswahl Bilder ziert die Wände der «Kameltränke», des Waggons, in dem schon manche Zirkus-Afterparty gefeiert worden ist. Auf einem Schwarzweissfoto blitzt einem der Schalk von Pedro Pichler entgegen, die Clownschminke auf Wangen, Nase und Augenlidern. Ein Mann in seinem Element, in der Manege, seinem Wohnzimmer für fast 40 Jahre.