Spurensuche zur Gewalt im Nahen Osten – «Wir machen einen Fehler und sind im Krieg. So fragil ist das hier» Yacoub Abu Arafa kämpft gegen die Vertreibung aus Jerusalem – Kibbuzbewohner Alon Alsheich verbringt seine Nächte im Bunker: So erleben Palästinenser und Juden den Krieg zwischen Israel und der Hamas. Peter Münch, Tel Aviv

Das israelische Raketenabwehrsystem «Iron Dome» wehrt gegnerische Raketen ab, wie hier in der Nacht zum Sonntag, als die Hamas von Beit Lahia aus abermals den Süden des Landes beschossen hat. Foto: Anas Baba (AFP)

Es ist wie immer, wie an jedem dieser endlos langen Tage, seitdem das Land auf Krieg umgeschaltet hat: Das Handy piept ununterbrochen, «Sirenenalarm in Aschkelon», «Sirenenalarm in Aschdod», meldet die israelische Armee über Whatsapp, und nur kurz darauf: «Jets der Luftwaffe haben ein Waffenlager der Hamas-Terroristen im nördlichen Gazastreifen bombardiert.»

Horror im Minutentakt, und mitten hinein in diesen Schwall aus Alarm- und Angriffsmeldungen kracht ein erster Donnerschlag, der die Luft zittern lässt. Danach ein zweiter, ein dritter, sieben werden es am Ende sein – und dann beginnt das Fest.