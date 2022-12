TV-Auswanderer aus Reichenbach – «Wir leben da, wo andere Ferien machen» Vor bald drei Jahren wanderten Mike Hostettler und Marina Marrer aus Reichenbach nach Florida aus. Seither hat sich bei ihnen einiges verändert. Murielle Buchs

Seit letztem Sommer lebt Alina (Mitte), die Tochter von Mike Hostettler, bei den beiden Auswanderern. «Sie bringt Leben ins Haus», freut sich Marina Marrer. Foto: PD/SRF

«Das Jahr isch so schnäu düre.» Kein Wunder. Mike Hostettler und seine Partnerin Marina Marrer haben in Florida wieder einiges auf die Beine gestellt. Vor bald drei Jahren wanderten die beiden von Reichenbach nach Florida aus, begleitet von der SRF-Dokuserie «Auf und davon». Nebst dem Waffelgeschäft, mit dem sie in ihrer neuen Heimat beruflich starteten, haben sie sich zwei weitere Geschäftszweige erarbeitet. In einer neuen Folge, die am 1. Januar auf SRF 1 ausgestrahlt wird, ist zu sehen, was sich bei den Auswanderern der letztjährigen Staffel so alles getan hat.