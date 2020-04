Herr Vetsch, Sie kommen in den Gemeinderat und übernehmen gleich das Präsidium. Sind Sie in dieser aktuell nicht einfachen Situation für die Gemeinde nun der Hoffnungsträger?

Als Hoffnungsträger würde ich mich nicht bezeichnen. Den Vorteil, den ich habe, ist sicherlich, dass ich unbelastet und unvoreingenommen in das Gremium komme. Die Gemeinde befindet sich in einer nicht ganz leichten Situation, in der ich sie nicht im Stich lassen wollte. Von meinem Beruf her bin ich es gewohnt, Verantwortung zu übernehmen.