Zwei Stunden früher Schluss, nicht mehr als 50 Gäste aufs Mal. Was bedeutet dieser Entscheid für die Gastronomie?

Für die Gastronomie heisst das, dass wir weiterhin offen haben. Wir können das Mittagsgeschäft und das Abendgeschäft aufrechterhalten. Wir reden hier von zwei Stunden weniger, nicht von einem 14-tägigen Lockdown. Wir hoffen, dass die Fallzahlen in dieser Zeit zurückgehen, sodass wir die Festtage einigermassen geniessen können. Wir dürfen in der Beurteilung dieser Massnahmen nicht nur ans Unterland denken. Schauen Sie nach Grindelwald oder Gstaad, da steht die Wintersaison bevor. Die Leute wollen raus, in den Schnee, planen Skiferien. Wenn die Fallzahlen in den nächsten Wochen so hoch bleiben, wäre das eine Katastrophe.