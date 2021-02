Anton Gäumann, Chef der Migros Aare, am Hauptsitz der Genossenschaft in Schönbühl.

Anton Gäumann, Chef der Migros Aare, am Hauptsitz der Genossenschaft in Schönbühl.

Welche Folgen hatte die Pandemie für die Mitarbeitenden?

Die Migros Aare ist weder Verliererin noch Gewinnerin dieser Krise. Nach wie vor befinden wir uns in einer ausserordentlichen Situation. Die Migros Aare hat diese Entwicklung früh erkannt. Unser Krisenstab ist immer noch im Einsatz. Er hatte seine Arbeit bereits Anfang Februar 2020 aufgenommen. Die Umsetzung der Schutzkonzepte wie Zählsysteme und Plexiglaswände waren und sind immer noch mit einem enormen Mehraufwand verbunden.

Alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren während des gesamten letzten Jahres stark gefordert. Insbesondere jene in den Filialen und in der Logistik. Denn besonders die Nachfrage nach Produkten des täglichen Bedarfs war während des Lockdown zeitweise bis doppelt so gross wie normalerweise. Somit sind die Umsätze in den Supermärkten zwar gut, in anderen Bereichen aber müssen wir empfindliche Einbussen hinnehmen.